L'agente di Camarda a casa Milan: avrà bisogno di più spazio

MILANO - Dopo un anno di Serie A afferrato e già scivolato via, resta in mano poco più che una manciata di Francesco Camarda. Troppo poco per poter considerare un successo la prima esperienza nel calcio dei big del giovane talento. L’attaccante arrivava da un’estate in cui tutti i riflettori erano puntati su di lui. Doveva essere (etichette che gli abbiamo messo addosso anche noi) il perno di Milan Futuro, il ta