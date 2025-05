Allegri, sterzata Milan! La possibile rivoluzione nel mercato allenatori

La concorrenza di Napoli e Inter

Perché il Napoli, che vede salire le percentuali di una permanenza di Antonio Conte, sarebbe pronto a prenderlo se l’allenatore campione d’Italia dovesse salutare in direzione Juventus, e poi c’è l’Inter. Sono noti i rapporti tra Beppe Marotta e Allegri, con il presidente dell’Inter che lo scelse come sostituto proprio di Conte nell’estate del 2014. Ovviamente tale chiamata potrebbe arrivare se dovesse concretizzarsi la separazione tra l’Inter e Simone Inzaghi, con quest’ultimo fortemente corteggiato e tentato dall’offerta da capogiro dell’Al-Hilal. Giovanni Branchini, agente di Allegri, ha fatto da pompiere sulla situazione arrivando al Golden Boy: «Più a Napoli o a Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano, a me non piace alimentare quelle che poi diventano cose poco serie nei confronti del pubblico». Ma tornando alle questioni di Casa Milan, i rossoneri hanno la necessità di chiudere a stretto giro di posta la questione della guida tecnica per consentire a Tare e al nuovo mister di poter costruire il Milan della stagione 2025-26, che necessariamente dovrà essere iper competitivo in campionato per rientrare almeno nelle prime quattro posizioni per garantirsi un immediato ritorno in Champions League. Ma cosa succederebbe se Massimiliano Allegri non dovesse trovare la quadra con il Milan e andare in altri lidi?