Allegri al Milan con la sua ultima Juve. Prima grana per Max? Guardiola…

Allegri, oltre al portoghese, avrà altri big dai quali ripartire, anche se il mercato che ha in mente Tare dovrebbe portargli diversi elementi nuovi, almeno due per reparto. Tra quelli che rimarranno c’è Pulisic, che nelle scorse settimane si era messo in attesa per capire gli sviluppi sportivi del Milan, congelando la proposta di rinnovo (da 5 milioni) del club. Con Allegri potrebbe avere un ruolo importante anche Santiago Gimenez. Il centravanti messicano è stato un grande investimento a gennaio e ora toccherà ad Allegri farlo rendere al meglio, come riferimento nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3 che potrebbe utilizzare come sistemi di gioco.

Capitolo Theo Hernandez

Capitolo Theo Hernandez, comunque in bilico visto il deterioramento dei rapporti con la società. Su di lui c’è il pressing dell’Al Hilal, che non ha ancora formulato un’offerta ufficiale, ma apprezza da mesi Theo che, al tempo stesso, è molto apprezzato da Allegri. Staremo a vedere. Il mercato potrebbe essere guidato anche dall’eventuale cessione di Reijnders, con il Manchester City che vorrebbe chiudere la trattativa entro il Mondiale per club, ma per convincere il Milan serviranno almeno 75 milioni più bonus. E qui poi sarà vitale la reazione milanista sul mercato in entrata, con Tare che dovrebbe agire in maniera rapida per sopperire all’eventuale uscita di Reijnders con profili funzionali alle richieste del nuovo mister (a centrocampo in pole rimane Ricci del Torino).