Milan e Allegri, atto secondo: ufficiale la firma dell'ex Juve

Milan e Allegri atto secondo. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni e le notizie ufficiose della giornata di giovedì, è arrivata la nota della società rossonera che accoglie il tecnico ex Juventus. L'allenatore fa ritorno nella società rossonera dove ha vinto il suo primo Scudetto nel campionato 2010/2011. Per lui un contratto di due anni, con opzione per un terzo, a 5,5 milioni di euro a stagione.