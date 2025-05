Leoni, plebiscito Milan: Allegri spera di avere la rivelazione della Serie A

Raccontano che un anno fa Andrea Pirlo lo avesse accostato come future potenzialità addirittura a Sandro Nesta per capacità di letture e abilità in marcatura. Dodici mesi dopo essere stato lanciato in B dal Campione del Mondo 2006, il 18enne Giovanni Leoni si è meritato la palma di centrale rivelazione della Serie A appena conclusa. Un rendimento super nel girone di ritorno abbinato a una personalità da veterano: doti che hanno ingolosito tutte le big del nostro calcio. Ogni settimana al Tardini hanno fatto capolino gli scout dei grandi club, negli ultimi tempi è cresciuto l’interesse così come la frequenza delle apparizioni sugli spalti da parte di quelli milanisti. Il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo al centro della difesa e ha messo in cima alla lista degli obiettivi il classe 2006 del Parma.