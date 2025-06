MILANO - Quando Kyle Walker è arrivato al Milan nel corso del mercato di gennaio, tutti si sarebbero aspettati un impatto diverso da parte del terzino inglese sull’ambiente rossonero. E invece così non è stato. Perché in parte anche lui avrà pagato il poco tempo per poter lavorare sul campo e imparare quello che voleva Sergio Conceiçao, ma va anche detto che da