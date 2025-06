Reijnders, ecco il sacrificio Milan: andrà al Mondiale con il Manchester City

Il pressing del City

Il Milan non vorrebbe privarsi di Reijnders e il giocatore non ha manifestato una precisa volontà di andare via, ma il City e Guardiola rischiano di essere una tentazione difficile da respingere. Sia per il Milan, qualora arrivassero 75 milioni, sia per l’olandese che potrebbe continuare a giocare la Champions, erediterebbe il ruolo di un mito come De Bruyne e andrebbe a guadagnare quasi 10 milioni di euro. Il club inglese la scorsa settimana ha avuto un primo contatto diretto col Milan, proponendo circa 60 milioni. Assalto respinto, anche se secondo alcuni rumors, l’accordo sarebbe già stato trovato. Non è ancora così, ma la fumata bianca è dietro l’angolo. Il City ha fretta, vuole Reijnders per il Mondiale per club e qualche giorno fa il presidente Khaldoon Al Mubarak ha annunciato: «Abbiamo identificato chiaramente chi sono gli obiettivi, in quali posizioni, e abbiamo la nostra opzione numero uno ben definita, così come la numero due. Agiremo con chiarezza e rapidità. Il nostro obiettivo è essere pronti con la nuova rosa per il Mondiale per Club». Ovviamente la fretta del City non è la stessa del Milan, che potrebbe racimolare diversi milioni durante l’estate dalle uscite di molti giocatori in esubero e fuori dal progetto. Però Reijnders è in cima alla lista e la nuova offerta presto arriverà a Casa Milan. Furlani e Tare la prenderanno in esame solamente se fra base fissa e bonus si toccherà quota 70 milioni, meglio 75. A quel punto sarebbe difficile dire di no - sarebbe il maggior incasso di sempre per il Milan - e la dirigenza avrebbe poi i fondi necessari sia per coprire i mancati introiti della Uefa, sia per completare un mercato che risponda alle esigenze di Allegri. A partire da Samuele Ricci del Torino, il primo rinforzo per l'estate 2025.