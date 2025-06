"Allegri al Milan come Conte al Napoli. Il futuro di Leao, Theo Hernandez, Maignan e il nuovo Barzagli"

«Darei un’altra chance a Jovic al fianco di Gimenez e Leao».

Il primo acquisto potrebbe essere Ricci: è il nome giusto per la cabina di regia?

«Samuele ha fatto il percorso giusto tra Empoli e Torino, migliorando anno dopo anno: adesso è pronto per il grande salto in una big. Sarebbe un ottimo innesto».

Come centrale nel mirino dei rossoneri c’è anche il giovane Leoni…

«Leoni è davvero forte: andrei a prenderlo subito per qualsiasi squadra! L’avevo visto già un anno fa in un Palermo-Sampdoria di Serie B e mi aveva impressionato tantissimo. Ha la postura giusta e brilla per la lettura dell’azione sia in profondità sia nell’anticipo. In più è un martello in marcatura sull’uomo: secondo me è il miglior prospetto a livello difensivo in circolazione».

Le ricorda qualcuno dei difensori con cui ha giocato tra club e nazionale?

«Sì, mi ricorda Andrea Barzagli».