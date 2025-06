Rabiot-Allegri, c’eravamo tanto amati: ora la reunion è possibile al Milan

La settimana del mercato del Milan dovrebbe vivere le sue ore più intense tra oggi, domani e giovedì, quando dovrebbe arrivare la nuova e pesante offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders . Il Milan può giocare al rialzo e non accontentarsi dei 75 milioni che dovrebbero essere offerti dal club inglese per il centrocampista olandese, con Giorgio Furlani che dovrà essere bravo ad alzare quanto più possibile la parte fissa, sfruttando anche la fretta dei Citizens che vorrebbero portare Reijnders al Mondiale per Club che inizierà la prossima settimana negli Stati Uniti.

Anche Theo in uscita

Va ricordato come l’operazione Reijnders-Manchester City abbia visto i suoi vagiti prima dell’arrivo di Igli Tare al Milan, con il direttore sportivo rossonero che osserva ma allo stesso tempo studia il resto della rosa per capire, in combinata con Massimiliano Allegri, come intervenire sul mercato in entrata per ristrutturare la rosa del Milan per la stagione 2025-26 dove i rossoneri dovranno lottare per vincere lo scudetto, sfruttando anche il vantaggio – testimoniato dal Napoli di quest’anno – di avere tutta la settimana a disposizione per poter lavorare con serenità e arrivare con più energie, rispetto agli avversari, agli impegni del week end. Con anche Theo Hernandez in partenza (si attende l’offerta ufficiale dell’Al Hilal per lui dopo la rottura sul rinnovo di contratto), Tare dovrà intervenire sia sul terzino sinistro titolare sia sull’alternativa (a meno che non si consideri Bartesaghi il backup ufficiale).