Calciomercato Milan, Modric a un passo! Allegri, il grande colpo per il dopo Reijnders

MILANO - Tijani Reijnders sempre più vicino al Manchester City e Luka Modric sempre più vicino al Milan. Il fuoriclasse croato ha dato l'addio al Real Madrid dopo 12 anni e 28 trofei conquistati (6 Champions League) ma non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e i rossoneri ci stanno provando seriamente. Il Milan avrebbe accelerato le trattative in questa giornata tanto da attendere una risposa definitiva nelle prossime 24 massimo 48 ore. Sul tavolo ci sarebbe un contratto da un anno con l'opzione per il successivo e ci sarebbe già, secondo Sky Sport, un accordo di massima tra club e giocatore con Igli Tare che si trova proprio in Croazia.

Modric non ha mai nascosto la sua fede rossonera, tifoso sin da bambino e dai tempi in cui seguiva il Milan (su internet circola da tempo anche una vecchia foto del giovane Luka con la tuta rossonera) del suo idolo e connazionale Zvonimir Boban. Dichiarò: "Mi immaginavo giocatore del Milan ma poi è andata diversamente" e adesso è molto vicino da realizzare il suo sogno.