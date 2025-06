Leao, assalto del Bayern: l'offerta dei tedeschi, la richiesta del Milan e la volontà di Allegri

Leao-Bayern, ostacolo Allegri

I bavaresi, infatti, sono alla ricerca di un esterno offensivo, che sappia creare superiorità numerica in fase d’attacco con i dribbling e le progressioni palla al piede. Identikit quello stilato dal tecnico Vincent Kompany che risponde alla perfezione a Leao. Non a caso, il Bayern è intenzionato a entrare in azione nei prossimi giorni. Previsto già per la settimana prossima un contatto diretto col Milan per sottoporre ai rossoneri la prima offerta ufficiale per cercare di strapparlo al Milan. Sul tavolo 60 milioni cash più una possibile contropartita tecnica (ancora da individuare) per avvicinarsi alle richieste rossonere e strappare così il via libera al trasferimento di Leao in Baviera. Accordo però tutt’altro che semplice da trovare, visto che il Milan intende tenersi stretto il proprio leader. Allegri, infatti, è un grande estimatore delle doti del campione portoghese ed è convinto che alle sue dipendenze Rafa possa completare il definitivo salto di qualità, diventando più continuo e imponendosi come una delle principali stelle nel panorama del calcio mondiale. Ecco perché l’allenatore livornese ha chiesto Igli Tare di murare ogni tipo di assalto. Su di lui, infatti, Allegri intende costruire il nuovo Milan, che dovrà ritornare nelle prime posizioni della Serie A. Missione decisamente più fattibile avendo alle proprie dipendenze un elemento da doppia cifra di gol e assist come il talento originario di Almada.