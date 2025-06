Napoli, novità De Bruyne e affondo per Musah: i dettagli

Il Napoli si prepara a rinforzare il centrocampo. Mentre la trattativa per Kevin De Bruyne , fuoriclasse ex Manchester City, è a un passo dalla chiusura con gli ultimi dettagli in definizione, gli azzurri non si fermano e puntano decisi su Yunus Musah del Milan . Un doppio colpo che promette di elevare ulteriormente la qualità della rosa di Antonio Conte.

Napoli su Musah, la situazione

Mentre si attende l'ufficialità per Kevin De Bruyne, i Campioni d’Italia stanno lavorando anche per Musah dal Milan. La trattativa per il centrocampista statunitense è in fase avanzata, con contatti costanti tra i due club. L’operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, e c’è già un’intesa verbale sia con i rossoneri sia con il giocatore, come riportato da Sky Sport. Mancano solo alcuni dettagli contrattuali da definire. Lo statunitense dovrebbe prendere il posto di Billing, che non sarà riscattato dal club azzurro.

De Bruyne-Napoli, ultimi dettagli

Il Napoli è a un passo dalla fumata bianca per Kevin De Bruyne, con gli ultimi dettagli in via di definizione in giornata. Il talento belga è pronto a vestire la maglia azzurra, con le parti che stanno finalizzando gli ultimi aspetti prima della firma. La strada verso l'accordo è ormai in discesa: l’ex stella del Manchester City, con 284 presenze e 72 gol con i Citizens, sarà presto a disposizione di Antonio Conte. De Bruyne rafforzerà un reparto già di alto livello, che vanta l’MVP della stagione, Scott McTominay.