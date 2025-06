Modric, ma anche Bouaddi: il Milan di Allegri. Musah in uscita e se Theo vuole Madrid, l'Atletico...

L’altro nome che è tornato in auge è quello di Adrien Rabiot , che i rossoneri avevano cercato già un anno fa quando uscì dalla Juventus a parametro zero ma sparando cifre alte per l’ingaggio, salvo poi accasarsi all’Olympique Marsiglia. Al momento, il giocatore non avrebbe manifestato la volontà di lasciare l’OM, ma è altresì vero che il suo rapporto con Allegri può essere un’arma di convincimento importante. il prezzo dell’operazione non sarebbe nemmeno così alto visto che si parla di 10-12 milioni. Situazione da tenere monitorata anche perché Milan e Marsiglia si parleranno nei prossimi giorni per la situazione di Ismael Bennacer . I francesi vorrebbero rinnovare il prestito, il Milan punta alla cessione (fissata a 14 milioni dal diritto di riscatto) e ora anche la Fiorentina, che avrà Pioli in panchina, si è fatta sotto per il regista algerino.

Interessa al Milan anche Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lilla nato nel 2007. Il giovane francese, che compirà 18 anni il prossimo 2 ottobre, ha già collezionato numeri importanti: 24 presenze in Ligue 1 e 9 apparizioni in Champions League nella stagione appena conclusa. Per la difesa, invece, si monitora il profilo di Nicklas Sule del Borussia Dortmund, visto che anche lì il Milan dovrà intervenire così come prenderà un terzino destro e uno sinistro (Zinchenko, De Cuyper e Cambiaso i nomi in cima alla lista) mentre a Casa Milan si aspettano un’offerta ufficiale da parte dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez. I colchoneros hanno già l’accordo con il giocatore e ora dovranno trovare quello con il Milan, che sotto i 20 milioni non vorrebbe cedere il giocatore anche se è a scadenza di contratto nel 2026. La sensazione globale è che, alla fine, le parti troveranno un accordo per dirimere una questione che rischierebbe di essere deleteria per tutti visto il clima di tensione che c’è, ad oggi, tra il Milan e Theo