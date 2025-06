Allegri cerca i gol, contatto Milan-Juve per Vlahovic. In lista spunta pure Nunez

Retegui e Nunez

Costa meno di ingaggio Retegui (2 milioni), ma il capocannoniere dell'ultima Serie A è valutato dall'Atalanta oltre 45 milioni. Retegui però piace ai rossoneri e ci sono stati già degli abboccamenti con la dirigenza della Dea. C'è poi una new entry degli ultimi giorni: il quasi 26enne (compirà gli anni il 24 giugno) Darwin Nunez; attaccante uruguaiano del Liverpool che lo acquistò nell'estate 2022 dal Benfica per la cifra record di 85 milioni. Il suo rendimento non ha rispettato le attese, anche se con Klopp ha segnato 33 reti in due stagioni. Nell'ultima, con Slot, ha perso il posto da titolare - 17 volte su 47 presenze totali - e non è arrivato in doppia cifra di gol, solo 7. Insomma, è in calo e il Milan non è stato fortunato nel recente passato quando ha pescato un attaccante del Liverpool (Origi...). Sul talento di Nunez però non si discute e in Italia potrebbe rilanciarsi. Ovviamente costa tanto, ma il Milan potrebbe provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, rimandando all'estate 2026 l'eventuale acquisto a titolo definitivo (quando il giocatore peserebbe a bilancio per i Reds meno di 30 milioni). Come scritto, il Milan segue anche Lucca, che però avrebbe più un profilo da alternativa di Gimenez, mentre alcuni rumors danno i rossoneri interessati alla vicenda Osimhen. Ma De Laurentiis per i club italiani oggi chiede più dei 75 milioni della clausola di rescissione valida solo per l'estero.