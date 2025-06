Modric, Xhaka e Zinchenko: un instant team per Allegri

Il Milan della stagione 2025-26 avrà l’impronta marcata di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, da quando ha firmato il contratto per il suo ritorno in rossonero a distanza di undici anni, è pienamente coinvolto nelle riunioni relative alla costruzione della rosa, alle quali presenzia spesso e volentieri in quel di Casa Milan. Il dialogo con Igli Tare e Giorgio Furlani è costante e continuo, con le linee guida (che sono state date in maniera chiara) ed è dentro queste informazioni che si sta muovendo la dirigenza milanista per rendere la rosa della squadra quanto più vicina ai desideri del suo allenatore. Allegri non ha mai nascosto la sua attitudine a lavorare con i giovani e a farli crescere, ma sa benissimo che dentro uno spogliatoio servono dei lupi di mare che possano aiutare il resto della squadra a evolversi ulteriormente.

Il focus del mercato Milan

Ecco perché il focus, specie a centrocampo, si è posto primariamente su profili che sappiano navigare in diversi mari e in diverse condizioni. Luka Modric arriverà dopo il Mondiale per club, come da accordi presi tra le parti, e lui sarà il fulcro di questa ristrutturazione interna a Milanello. Accanto a lui, Igli Tare vorrebbe metterci Granit Xhaka, “faro” del Bayer Leverkusen. Ci sono stati contatti anche nella giornata di ieri e il centrocampista svizzero ha mostrato apprezzamento alla destinazione Milan, nonostante in Germania sia ancora cruciale viste le 33 presenze inanellate in Bundesliga con due gol all’attivo, mentre i numeri della sua stagione parlano di 49 presenze ufficiali tra tutte le competizioni. Usato sicuro lo è anche Oleksander Zinchenko dell’Arsenal per il ruolo di terzino sinistro così come si aprirà, nelle prossime settimane, il dossier legato all’attaccante centrale di riferimento.