Calciomercato Milan, Guerra per il 4-3-3 di Allegri. E il centravanti...

Il Milan si fa sotto per Javi Guerra del Valencia ed è pronto a formulare una prima proposta per il cartellino. A distanza di due anni, le due società si trovano nei medesimi ruoli della trattativa Musah , con gli spagnoli nella parte del venditore e i rossoneri in quella del compratore. Le indiscrezioni dicono che il Milan starebbe per formulare un’ offerta da 20 milioni per il cartellino del centrocampista spagnolo, che un anno fa fu vicino all’Atletico Madrid, ma tale cifra non sarebbe sufficiente per ottenere subito il sì del Valencia, che ha dimostrato di poter essere un osso duro al tavolo delle trattative.

Guerra piace a Tare e ad Allegri, in un’ottica di ricostruzione del centrocampo per il 4-3-3 che ha in mente l’allenatore rossonero. La sensazione è che il Milan, tra parte fissa e variabile, sarà chiamato ad alzare la sua proposta per cercare di andare a dama. I contatti sono aperti e le due società già si conoscono visto che nell’estate del 2023 si sedettero allo stesso tavolo per il trasferimento di Yunus Musah, sempre dal Valencia al Milan.

Musah vicino al Napoli

A proposito del centrocampista statunitense, i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per portare al traguardo la contrattazione con il Napoli. Già in giornata i due club potrebbero avere dei nuovi contatti per approfondire ulteriormente le questioni burocratiche relative ai bonus e alle modalità di pagamento. L’operazione, nonostante la scorsa settimana si sia provato a inserire il West Ham, non dovrebbe essere a rischio e c’è la sensazione che il Milan possa arrivare ad ottenere, bonus inclusi, tra i 25 e i 27 milioni potenziali.

Soldi che si andrebbero ad aggiungere a quelli già messi a reddito dalla cessione di Reijnders al Manchester City (57 cash + 15 di bonus), quelli incassati dalla Juventus per il riscatto di Pierre Kalulu (14 milioni) e i 3.5 milioni arrivati dal Boca Juniors per Marco Pellegrino. Soldi che serviranno a tenere in bolla i conti, ma anche che verranno reinvestiti sul mercato in entrata, anche perché Milanello si preannuncia un bel porto di mare nel corso di questa estate, tra entrate e uscite.