Milan, ora per sostituire Reijnders ne servono tre. E davanti? Intanto Jovic saluta

Il Milan versione ’25-26, dunque, avrà bisogno di centrocampisti con un buon numero di gol nei piedi. Visto che di Reijnders non se ne trovano tanti in giro, Tare sta seguendo un’altra direzione, ovvero inserire nella prossima rosa non un clone dell’olandese, ma più centrocampisti capaci di trovare la porta. Luka Modric non è un bomber, però nella sua lunga carriera, fra club e nazionale, ha segnato 133 reti. Nell’ultima stagione col Real Madrid - in attesa di vedere se aumenterà il suo bottino al Mondiale per club - ha messo insieme 4 gol e 9 assist. Lui è già certo di far parte del centrocampo del Milan che verrà. Quando finirà l’impegno negli Stati Uniti svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto, per poi presentarsi a Milanello a fine luglio.

Tare - al di là dei movimenti in uscita, del caso Theo Hernandez e la corte al richiestissimo centrale Leoni - nell’ultima settimana ha portato avanti soprattutto due trattative, quelle per Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e Javi Guerra del Valencia. Altri due centrocampisti, l’esperto svizzero individuato come regista da piazzare davanti alla difesa - Fofana viene visto più come mezzala - e il 22enne spagnolo capace di giocare in più posizioni. Xhaka è reduce da un’annata da 2 gol e 7 assist; Guerra da 3 reti e 3 passaggi vincenti. Unendo il rendimento dei due obiettivi di mercato e quello di Modric si arriva a un totale di 9 gol, lontano quindi dai 15 di Reijnders, ma con gli assist si tocca quota 19.

Le trattative per Xhaka e Guerra

Dunque, il trio individuato da Tare e Allegri per comporre il centrocampo del futuro, potrebbe sopperire - sulla carta - alla perdita di Reijnders. Al momento le due trattative sono in fase di stallo. Il Bayer, dopo aver perso Xabi Alonso in panchina, Tah, Wirtz e Frimpong, sta tenendo il punto su Xhaka e chiede una cifra intorno ai 15 milioni, mentre il Milan - che ha il sì dello svizzero - non vorrebbe andare oltre i 10. L'ultima proposta per Guerra è stata di 20 milioni (16+4), ma il Valencia ne vuole almeno 25, se non 28 (il 30% spetta al Villarreal). La prossima settimana sarà quella dell’accelerazione su questo doppio fronte perché per fare un Reijnders ne servono almeno tre.