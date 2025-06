Milan, parla Tare: "Leao e Maignan restano, Theo voleva andare. Via Reijnders? C'è Loftus-Cheek"

A proposito dell'addio di Theo Hernandez , pronto a volare in Arabia Saudita per indossare la maglia dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, commenta: "Le sue qualità non sono messe in discussione nemmeno da me. Le qualità si sanno, è un giocatore che ha dato tanto per questa società e per questa maglia. Tutte queste valutazioni partono anche da una volontà da parte sua di cercare una nuova esperienza, e noi l'abbiamo accolta come una cosa normale perché ci siamo guardati bene, ma soprattutto anche per il fatto dell'arrivo mio e del nuovo allenatore. Sua cessione non è ancora definita, capisco la vostra necessità di scrivere ma a volte indirizzate le trattative che cambiano ora dopo ora. Stiamo lavorando. Per quanto riguarda i terzini, abbiamo degli identikit precisi. Vogliamo giocatori che sono giovani, in prospettiva, ma che siano funzionali per il nostro sistema di gioco. Sono cose studiate insieme all'allenatore. Abbiamo idee chiare su dove andare. Penso che nelle prossime due tre settimane saranno concluse queste trattative". Chi ha già lasciato Milanello, destinazione Manchester City, è Tijjani Reijnders : "A volte è difficile sostituire alcuni calciatori, però penso che il Milan ha un giocatore come Loftus-Cheek, che secondo me è uno dei giocatori più completi del panorama europeo. Può essere un giocatore fondamentale per la prossima stagione. Dobbiamo gestire la situazione sua degli infortuni, ma come giocatore non si discute. Inizialmente vogliamo giocare con un centrocampo a tre".

Tare conferma: "Maignan e Leao restano al Milan"

Tare, invece, conferma la permanenza di Maignan e Leao: "Mike non è in partenza: per il momento sarà un portiere del Milan per la prossima stagione. Ha avuto un interessamento da un club inglese, ma alla fine non si è trovato un accordo. Sapendo anche che Maignan è un punto di riferimento importante non solo in campo, ma anche fuori dal campo, abbiamo deciso di puntare su di lui per la prossima stagione e di andare avanti insieme. Il calcio è imprevedibile, ma per noi rimane un punto di riferimento in questa squadra. Noi dobbiamo cercare di trasmettere tanto per portare un po' di entusiasmo, ma dobbiamo essere bravi noi per prima per trasmettere questo alla nostra gente, ai nostri tifosi che ne hanno bisogno. Su questo stiamo cercando di capire bene cosa serve per migliorare questa squadra. Non sarà una rivoluzione, saranno tutti giocatori funzionali per questo progetto, ma soprattutto per aumentare la qualità e le caratteristiche che ha questa squadra, che era già buona prima perché l'anno scorso ha vinto un trofeo ed è andata vicino a vincere la Coppa Italia, ma è andata come è andata. Questo deve essere un punto di partenza per guardare con entusiasmo e soprattutto con grande positività il futuro". Su Leao e le avance del Bayern Monaco, invece: "Rafa è un campione, ci sono pochi giocatori come lui al mondo. Perciò è un giocatore fondamentale per la nostra squadra, ma soprattutto anche per il nostro futuro. Ho avuto modo di parlargli io, anche l'allenatore, e ho avuto una bella sorpresa, perché da fuori uno può avere un altro pensiero rispetto che da dentro. Quando hai modo di conoscerlo, è un ragazzo molto competitivo. Ci ha chiesto come vogliamo costruire la squadra per essere competitivi. Perciò lo ritengo una pedina importante nel nostro progetto perché ha tutto per diventare un campione vero. Ha fatto vedere, ma io penso che non abbia fatto vedere quello che lui può. Ma per quanto riguardano le offerte, non è arrivato niente, né interessamenti: sono tutte voci di mercato che fanno parte di questo periodo. Però, per il momento, non è stato fatto nessun passo da nessuna società per quanto riguarda Leao".