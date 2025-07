Allegri con Ricci e Gabbia: parte il Milan all’italiana

Milan all'attacco: Retegui e il sogno Kean

Gabbia in questo sarà utile, così come Samuele Ricci, il primo acquisto in attesa dell'ufficializzazione di Modric. L'ex granata è nel giro della nazionale e si è presentato pure lui ieri per i test (fra gli altri Fofana, Loftus-Cheek, Sportiello, Bondo, gli incerti Thiaw, Emerson Royal, Chukwueze, Okafor, Bartesaghi, Pobega, Terracciano e Colombo e i giovani aggregati Nava, Vos, Liberali e Comotto). Gabbia e Ricci non sono più ragazzini, ma a 25 e 23 anni potrebbero rappresentare due figure su cui plasmare un nuovo dna rossonero. E chissà che non arrivino altri italiani. Scritto dei difensori, restano sul taccuino di Tare e Allegri anche Retegui (primo obiettivo per l'attacco) o il sogno Kean, forse Gollini (in uno scambio con Sportiello). Oggi i test toccheranno a Pulisic, Tomori e Musah; mentre arrivano domani sera Maignan, Leao, Saelemaekers e Pavlovic.