Allegri, diretta conferenza Milan: tutte le dichiarazioni in rossonero 11 anni dopo

"Obiettivo Milan? La Champions". Poi fa l'esempio dello Spezia

"A fine stagione sarò felice se? Non cominciamo a dire che sarò felice se...Credo che bisognerà iniziare a lavorare con entusiamo, passione e responsabilità, per creare i presupposti per essere a marzo nelle condizioni di poter raggiungere gli obiettivi. Il Milan è una squadra di livello mondiale e quindi il primo obiettivo è ritornare in Champions League" - ha detto Allegri. Poi ha proseguito: "Come mi spiego la passata stagione e come potrò cambiare le cose? Guardavo la Serie B e la Spezia ha giocato i playoff con un solo giocatore di differenza rispetto all'anno prima quando hanno giocato i playout. Non posso parlare di quello che è successo l'anno scorso qui. Ho seguito il Milan per passione. Devo prendere il positivo dello scorso anno, il trofeo vinto e la finale di Coppa Italia. Sta a me ora far rendere tutti al meglio. Bisogna sempre puntare al massimo e non accontentarsi. In campionato, visto che non è una partita secca, bisogna viaggiare a una velocità da crociera. Bisogna fare un tot di punti, fare dei gol e prenderne meno. La differenza reti ha sempre fatto la differenza".