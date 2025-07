Modric day, il Milan accoglie il campione croato: "Mi aspettano grandi sfide"

Luka Modric è atterrato questa mattina a Milano, precisamente all’aeroporto di Malpensa, alle ore 11:35. Il fuoriclasse croato, dopo una lunga e gloriosa carriera al Real Madrid , è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Milan . Circondato da fotografi, giornalisti e tifosi in visibilio, il Pallone d’Oro 2018 ha subito rilasciato le sue prime parole: “Sono molto felice di essere qui e mi aspettano grandi sfide, avrò tempo di parlare di tutto questo”. Il suo volto sorridente e rilassato tradiva l’emozione di un veterano che non ha ancora smesso di sognare. Il Milan lo accoglie con entusiasmo, consapevole di inserire nel proprio spogliatoio un campione dal carisma straordinario e dall’esperienza inestimabile. Una giornata chiave per definire il suo passaggio ufficiale in rossonero, tra visite mediche e firma del contratto. Dopodiché, per Modric inizieranno le vacanze dopo aver disputato il Mondiale per Club, prima di unirsi al ritiro estivo agli ordini di Massimiliano Allegri .

Un addio al Real Madrid per una nuova sfida in Serie A

Dopo dodici stagioni di successi con il Real Madrid, Luka Modric saluta la capitale spagnola per tuffarsi in una nuova sfida: la Serie A. A quasi 40 anni - li compirà il prossimo settembre - il centrocampista croato non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il Milan ha colto l’occasione di accogliere un talento che, seppur vicino alla fine della carriera, continua a mostrare una classe e una visione di gioco uniche.

Modric ha sempre nutrito simpatia per i colori rossoneri e ora potrà finalmente vestirli. La dirigenza del Milan ha lavorato da tempo per concludere l’operazione, spinta dalla volontà di inserire un leader vero in mezzo al campo e nello spogliatoio. Il croato non sarà solo un giocatore, ma anche una guida per i più giovani, un faro di esperienza internazionale in un gruppo in crescita.

Modric day: visite e firma col Milan

Appena sbarcato a Malpensa, Modric è stato accolto da diversi giornalisti presenti a immortalare l’inizio di questa nuova avventura. Il suo sorriso e la disponibilità a rispondere con poche ma significative parole hanno subito acceso l’entusiasmo dei tifosi sui social. Per il Milan, l’arrivo di Modric rappresenta anche un colpo d’immagine: un Pallone d’Oro che sceglie il progetto rossonero nonostante l’età, segno di fiducia e ambizione.

Ora l’iter proseguirà con le visite mediche di rito e la firma sul contratto che dovrebbe legarlo al club per un anno, con opzione per il secondo. Poi sarà tempo di relax per il croato, prima del ritorno in campo nel ritiro estivo. L’attesa per l’annuncio ufficiale cresce, ma l’atmosfera attorno a Milanello è già carica di entusiasmo. Con Modric in squadra, il Milan aggiunge classe, visione e personalità: tutto ciò che serve per provare a lottare per i vertici.