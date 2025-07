Allegri, nuova idea per il post Theo: la freccia per il Milan dalla Premier

MILANO - Il Milan sembra aver trovato il nome giusto per il dopo Theo Hernandez, almeno sulla carta. Si tratta di Parvis Estupinan , terzino sinistro del Brighton per il quale i due club hanno iniziato a parlarsi. Si tratta di una fase primordiale, non di una vera e propria trattativa, ma in mezzo alla ridda di nomi emersi fino ad oggi, quello di Estupinan è certamente quello più strutturato rispetto agli altri. Il Milan deve accelerare sul mercato, perché Allegri merita una rosa completa il prima possibile e, soprattutto, non può arrivare senza alcuni tasselli fondamentali alla prima partita ufficiale della stagione, ovvero Milan-Bari di Coppa Italia del 17 agosto. Sul terzino ecuadoregno ci sarebbe anche l’interessamento del Manchester United , ma il Milan – almeno al momento – si è mosso direttamente con il Brighton che, lo ricordiamo, ha preso dal Bruges quel De Cuyper che era stato seguito a lungo dai rossoneri (soprattutto con Geoffrey Moncada) e che ora punta ad essere titolare. Estupinian, meno di un mese fa, aveva dichiarato a “El Canal del Futbol” (media del suo paese) queste parole sul suo futuro: "Il club sa che vorrei crescere, che vorrei continuare a crescere. Il club lo ha capito. Ho parlato con il club. Mi ha dato un po’ di libertà per poter prendere una decisione. Ora cercheremo di capire meglio cosa c’è sul tavolo e di capire dove possiamo arrivare". Difficile che la situazione possa evolversi velocemente nei prossimi giorni, più probabile che la cosa si articoli quando la squadra sarà in tournée tra Singapore, Hong Kong e Australia (dove sarà presente l’amministratore delegato Giorgio Furlani).

Milan, le alternative a Estupinan

Il contratto di Estupinian con il Brighton scade il 30 giugno del 2027, quindi ancora due stagioni piene, ma la volontà del giocatore è quella di andare via e il Milan può essere un’opzione valida. Sullo sfondo rimane il profilo di Fran Garcia del Real Madrid, ma – lo ricordiamo – si tratta solamente di un gradimento tecnico e nulla più. Il fatto che il Milan possa virare su Estupinian potrebbe portare ad un cambio di strategia sulla corsia di destra dove aumentano le pretendenti a Marc Pubill. Sul terzino spagnolo, oltre al Wolverhampton – che si sta muovendo in maniera concreta – è sbucata anche la Juventus mentre il Milan, per onor di cronaca, non ha formulato un’offerta ufficiale all’Almeria e quando si paventano delle possibili aste, i rossoneri sono sempre molto restii a parteciparvici. Intanto dal Belgio si registra un episodio singolare, am che può essere un altro segnale importante.

Jashari rompe definitivamente con il Bruges

Ieri il Bruges ha effettuato lo shooting per la foto di squadra ufficiale e scorgendo tra i volti presenti mancava quello di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, infatti, non compare nello scatto con il resto dei compagni, segno evidente di come anche il Bruges – forse – abbia preso coscienza che il giocatore non farà più parte della propria rosa. Ma nonostante ciò, non è ancora arrivato l’ok alla proposta del Milan, con Jashari che continua ad allenarsi in maniera individuale presso il centro sportivo del Bruges stesso. Il Milan, lo ricordiamo, ha messo sul piatto 32.5 milioni di base fissa più bonus ed è fortemente spalleggiato dal giocatore e dai suoi agenti, con il ragazzo che ha rifiutato ogni tipo di approccio arrivato da club della Premier League. Per l’attacco, oltre al sempre vivo nome di Dusan Vlahovic, il Milan guarda a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Pobega verso il ritorno al Bologna: si lavora per il titolo definitivo.