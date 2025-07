Tre punte e giovani, il nuovo Allegri: tris al Milan Futuro, Liberali e Bartesaghi vanno a Singapore

Allegri si presenta con un tris vincente : è terminata 3-0 la prima uscita stagionale del Milan targato Max , tornato sulla panchina rossonera per inaugurare un nuovo ciclo. Al centro sportivo di Milanello, la squadra ha disputato questa mattina un’ amichevole contro il Milan Futuro (formazione Under 23 del club), al termine delle prime due settimane di preparazione estiva. Un test utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e iniziare a dare forma alle idee del tecnico toscano, che ha schierato un undici di partenza non completo, visti i giocatori ancora out e il mercato in divenire . Il risultato ha sorriso ai rossoneri “senior”, vittoriosi grazie alle reti di Bartesaghi, Liberali e Gabbia.

Allegri vince contro il Milan Futuro: modulo e scelte

Allegri ha disposto il Milan con un 4-3-3 abbastanza classico. In campo dall’inizio Terracciano tra i pali, poi difesa composta da Filippo Terracciano, Tomori, Pavlovic e il giovane Bartesaghi. A centrocampo spazio a Loftus-Cheek (che ha ricevuto i complimenti dell'allenatore anche nella conferenza di presentazione), Ricci e Bondo, mentre in attacco hanno giocato Saelemaekers, Colombo e Leao. Nel corso del secondo tempo sono entrati diversi giovani e si sono visti anche Thiaw e Gabbia, con quest’ultimo autore del terzo gol. A riposo precauzionale alcuni dei big, tra cui Pulisic, il neoacquisto Fofana e Jimenez.

Chi sono Bartesaghi e Liberali, i giovani di Max

Tra i protagonisti dell’amichevole di Milanello, due nomi hanno attirato l’attenzione dei presenti: Davide Bartesaghi e Mattia Liberali, giovani talenti cresciuti nel vivaio rossonero - a dir la verità anche abbandonati nel progetto fallito di Milan Futuro dell'anno scorso, retrocesso in Serie D - e ora pronti a farsi largo sotto gli occhi di Allegri. Il primo, classe 2005, è un terzino sinistro moderno: corsa, fisico e un sinistro educato che ha già convinto lo staff tecnico a puntare forte su di lui, come alternativa al titolare che arriverà dal mercato per sostituire Theo Hernandez. E il difensore ha anche già quattro presenze in Serie A. Il secondo, invece, è un classe 2006 dallo stile raffinato e dallo sguardo furbo, capace di muoversi tra le linee con naturalezza e tempi giusti. E il gol con l'U17 in cui ha saltato tutti come birilli, ancora oggi gira sui social. Certo, il precampionato ha sempre visto Max schierare i giovani, bisognerà attendere le partite importanti per capire quanto spazio sapranno ricavarsi: intanto però il tecnico se li porta in tournée a Singapore.