Max non perde il tocco: con classe a Singapore, Leao e Pulisic approvano. Il programma Milan

Terminata la prima parte di ritiro svolta a Milanello, il Milan ha iniziato la sua tournée pre stagionale in Asia con la prima tappa a Singapore . Dopo l'arrivo della squadra e la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri , i rossoneri hanno svolto il primo allenamento nella città cinese in vista dell'amichevole in programma tra due giorni contro l' Arsenal . Un test subito importante contro una delle squadre più forti della Premier League che servirà all'ex allenatore della Juve per capire lo stato di forma dei propri uomini in vista dell'inizio della stagione. Il Milan giocherà infatti la prima partita ufficiale della nuova stagione già il 17 agosto, con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari a San Siro.

Milan, primo allenamento a Singapore: il programma

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il Milan ha fatto il punto sulla prima giornata trascorsa dai rossoneri a Singapore: "La prima giornata del tour in Asia Pacifico è iniziata con un allenamento al mattino in hotel a Singapore. Nel pomeriggio, dopo pranzo, si è svolta la conferenza pre partita che ha visto Mister Allegri e Fikayo Tomori rispondere alle domande dei media locali, stranieri e italiani. Nel frattempo i calciatori Musah, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze si sono immersi nella cultura locale attraverso una visita alle principali attrazioni della città stato, organizzata dal partner Emirates. Alle 18 (12 ora italiana, ndr) si è tenuto il primo allenamento sul campo del Bishan Training Center. Al rientro in hotel, la squadra è stata accolta con calore dai tifosi presenti che hanno poi potuto partecipare a un esclusivo meet&greet. Dopodomani la prima amichevole contro l’Arsenal". L'allenamento odierno è stato inoltre particolarmente interessante, con un controllo di tacco di Allegri che ha catturato le attenzioni dei fotografi. L'ex Juve ha infatti dimostrato di non aver perso il controllo e la classe da giocatore in un'atmosfera segnata da grandi sorrisi per tutta la squadra ed in particolare per Rafael Leao, sempre più al centro del progetto rossonero.