Mercato Milan: Jashari, Doué, la vendetta del Chelsea e le alternative per Allegri

MILANO - Con la definizione burocratica dell’arrivo di Pervis Estupinan dal Brighton, il Milan colma il vuoto che si era venuto a creare a causa della partenza di Theo Hernandez . Il giocatore, che arriva per 17 milioni più due di bonus , ha firmato un c ontratto di cinque anni e arriverà oggi a Milano per le visite mediche. Ma il mercato milanista non è finito, anzi. Adesso per la dirigenza si ripropone il dilemma del terzino destro. Marc Pubill , bocciato da Massimiliano Allegri , è stato acquistato dall’ Atletico Madrid . Sulla short-list milanista rimangono Guela Doué dello Strasburgo e Wilfred Singo del Monaco .

Milan, il punto su Doué

Per quanto concerne Doué, la situazione è ormai chiarissima: lo Strasburgo vuole almeno 25 milioni di base fissa per avviare una trattativa. Una cifra che viene ritenuta troppo alta da Giorgio Furlani e questa intransigenza dei francesi affonda le sue radici in seno alla loro proprietà, che è la medesima del Chelsea, club con il quale il Milan ha trattato la cessione di Mike Maignan durante la finestra di mercato di giugno per il Mondiale per Club. I rossoneri, in quell’occasione, non mollarono la presa sul prezzo di Maignan con il blues che si chiamarono fuori dalle contrattazioni, non senza stizza per l’atteggiamento del board rossonero che non abbassò le proprie richieste per Maignan. Adesso i ruoli si ribaltano e il Milan ha due strade, molto semplici: o alza la proposta sopra i 20 milioni (come sembrerebbe dopo gli ultimi contatti con gli agenti del giocatore) oppure deve virare su un altro obiettivo.

Il Milan aspetta Jashari

E qui rimane valido il nome di Wilfred Singo, ex Torino, oggi al Monaco. Con il club monegasco il Milan ha avuto a che fare un anno fa durante la lunga trattativa per Youssouf Fofana e sa bene come ci si deve muovere con loro. Allegri, che oggi alle 13:30 guiderà il Milan in amichevole contro l’Arsenal (in diretta su Dazn), attende sviluppi e nel mentre farà degli esperimenti tra Tomori e Saelemaekers nella posizione di terzino destro in attesa che Alex Jimenez si rimetta dal piccolo problema emerso nei giorni scorsi. Grande attesa anche per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, ieri, si è allenato con i compagni del Bruges solo per la prima parte dell’allenamento salvo poi proseguire in maniera individuale e distaccato dal resto del gruppo, come ha testimoniato lui stesso sul suo profilo Instagram. I suoi agenti sono in Belgio e vogliono sbloccare la situazione perché il ragazzo vuole giocare nel Milan, ieri lo hanno comunicato al Bruges mentre Allegri lo attende. In caso di naufragio della contrattazione (Furlani non andrà oltre i 32,5 milioni offerti), ecco che il Milan potrebbe virare su Javi Guerra mentre Xhaka, che era nella lista di Tare e Allegri a inizio mercato, andrà al Sunderland. Il Genoa è vicino a Lorenzo Colombo: proposto al Milan un prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo.