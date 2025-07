Allegri ko al debutto, il Milan perde con l’Arsenal di corto muso: decide Saka

È un gol di Saka ad inizio ripresa a decidere l'amichevole tra Milan e Arsenal a Singapore. Un match equilibrato spezzato dalla giocata dell'esterno inglese. Si apre con una sconfitta, seppur in un test estivo, quindi, la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Nell'amichevole giocata a Singapore i rossoneri hanno perso per 1-0 (di corto muso) contro l'Arsenal di Arteta. Dopo un primo tempo equilibrato e terminato senza reti sul punteggio di 0-0, la gara è stata poi decisa da un gol dall'attaccante inglese Saka al 53'. Come prevedibile la squadra di Premier League è apparsa più avanti di condizione, visto che il massimo campionato d'Inghilterra inizia con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A .

Maignan in tribuna, rigori per lo spettacolo

Neppure convocato Maignan che sta cercando di recuperare la forma migliore e punta a tornare per il Liverpool, prossimo match a Hong Kong. Senza prime punte, con Santiago Gimenez ancora in vacanza, è Leao a giocare come terminale offensivo insieme a Pulisic. Ma sono poche le azioni degne di nota dell'attacco rossonero. Tanti i cambi durante la partita, anche per permettere ad Allegri di visionare tutti i giocatori. Menzione importante per Torriani che sostituisce Terracciano nel secondo tempo ed è bravo a negare il raddoppio all'Arsenal. Poi dopo la gara, sfida ai rigori per lo spettacolo.