Jashari, assalto finale Milan: il Bruges alle strette. Ma Tare è pronto a chiudere il colpo made in USA

MILANO - Avanti tutta. Il Milan è pronto a fare un nuovo e ulteriore sforzo per strappare Ardon Jashari al Bruges . Il centrocampista svizzero resta la prima scelta assoluta del direttore sportivo Igli Tare per la mediana. Un nome che piace parecchio anche a Massimiliano Allegri . L’allenatore livornese si aspetta dopo Samuele Ricci e Luka Modric un altro tassello da aggiungere al suo mosaico. Motivo per cui il Diavolo nelle prossime ore tornerà alla carica nei confronti della società belga, con l’obiettivo di trovare una quadra magari già entro il fine settimana. Col calciatore l’intesa è totale già da un mesetto: percepirà 2,4 milioni a stagione più bonus. Adesso va trovata la quadra definitiva col Bruges, che non ha accettato l’ultima offerta milanista da 32 milioni più 6 di bonus (3 facili e 3 difficili). Proposta che potrebbe ora essere migliorata, aumentando la base fissa a 34 milioni più altri 4 di bonus (2 facili e 2 difficili) per ottenere il via libera della società nerazzurra. Lavori in corso. Nel frattempo l’entourage del calciatore sabato scorso si è recato a Casa Milan per incontrare di nuovo Tare .

Jashari: "Voglio solo il Milan"

Un pranzo di mercato in cui hanno ribadito la ferma volontà di Jashari di vestire la maglia del Diavolo. A tutti i costi. Tanto che finora, oltre a saltare le amichevoli pre-campionato e la finale di Supercoppa di Belgio, ha declinato tutte le avances ricevute (Borussia Dortmund, Nottingham Forest, Aston Villa e West Ham). Nelle ultime ore sarebbe arrivata una proposta pure da un club di prima fascia di Ligue1, ma la risposta dello svizzero è stata la medesima di sempre: “Voglio solo il Milan”. Più chiaro di così si muore. Con buona pace del Bruges che sperava di innescare un’asta internazionale al rialzo. Ecco perché Tare prepara il nuovo affondo per accontentarlo e consegnare ad Allegri il centrocampista tanto agognato entro fine mese. La speranza del direttore sportivo è che l’ulteriore rilancio proposto dal Milan sia quello definitivo, altrimenti inizierebbe a prendere corpo il piano B, anche perché Allegri non può certo aspettare all’infinito. Tra le alternative a Jashari ha scalato le gerarchie, posizionandosi in prima fila Tyler Adams, mediano - ma può giocare anche mezzala - del Bournemouth nonché pilastro della nazionale americana (il colpo avrebbe anche un’eco mediatica non indifferente), la cui valutazione si aggira su cifre simili a quelle già stanziate per Jashari.

Bologna su Okafor. Estupinan: "Emozionato"

Il Milan pensa anche a sfoltire l’organico e sul tema è stata una giornata che ha portato notizie confortanti dato che, quanto incassato, aiuterà ad alzare l’offerta allo Strasburgo per Guela Doué. La trattativa con il Flamengo per Emerson Royal, nata dopo il no all’offerta del Besiktas, si è conclusa a tempo di record con il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno al club brasiliano per 9 milioni. Fumata bianca pure per il passaggio di Lorenzo Colombo al Genoa in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni: il cartellino è stato valutato 10 milioni. A corredo vanno registrati l’interessamento del Bologna per Okafor e l’offerta di 10 milioni dell’Al-Ittihad per Bennacer. Tramite Milan Tv, sono infine arrivate le prime dichiarazioni di Pervis Estupinan: "Sono molto contento ed emozionato, perché si avvera un sogno che avevo fin da bambino: giocare in una squadra così grande. Credo che il tanto lavoro abbia dato i suoi frutti e ora non vedo l’ora di cominciare".