"Con la Juve ho bei ricordi qui": Allegri presenta Milan-Liverpool a Hong Kong

Tournée estiva tra Asia e Pacifico per il Milan . I rossoneri stanno preparando la seconda amichevole, dopo quella con l' Arsenal , che li vedrà sfidare i campion inglesi del Liverpool . Una partita che sa di storia per i tifosi milanesi e che rievoca le grandi finali del passato. A presentare il match, nella conferenza stampa di vigilia, è stato il tecnico Massimiliano Allegri . L'ex Juve ha fatto un primo bilancio tra il suo ritorno sulla panchina che aveva lasciato più di dieci anni fa e la situazione legata al calciomercato con la squadra che è ancora un cantiere da "lavori in corso".

Milan, ecco il Liverpool: la conferenza di Allegri

"Domani affrontiamo il Liverpool che è campione d'Inghilterra, ha vinto campionato e Champions. È un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l'Arsenal. Contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato, ma per il momento va bene così. Questo tour è molto importante per conoscerci e per arrivare preparati all'inizio della Serie A". Allegri non ammette cali di tensione in un match che ha definito importante per capire il livello di preparazione. E aggiunge: "Speriamo di diventare una squadra il più velocemente possibile. I ragazzi hanno voglia di lavorare e questa è una cosa importante. Prima di tutto bisogna conoscerci e poi migliorare giorno dopo giorno in allenamento".

Il Liverpool è una delle squadre che sta spendendo di più. C'è invidia? "Non lo sono perché la società sta lavorando bene sul mercato. Estupinan è arrivato e per noi sarà importante. Ora dovremo trovare altri elementi bravi e funzionali sul mercato al nostro organico". E poi le scelte di formazione, con la possibilità di rivedere Leao centravanti: "Contro l'Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato". Su Modric: "È un campione e un giocatore straordinario sotto il profilo tecnico. Per tutti sarà un esempio sia in campo che fuori".

Milan e la "coincidenza asiatica" con la Juventus del 2016

Una curiosa coincidenza ha unito il passato bianconero di Max con l'esperienza asiatica rossonera. Il Milan si sta allenando nell'Hong Kong Stadium, lo stesso impianto dove la Juventus giocò nel 2016 contro il South China, amichevole che la Vecchia Signora vinse per 2-1 grazie ai gol di Benatia e Rossetti. Tournée, tra l'altro, preludio di una stagione incredibile. Tanti i top player che furono aggiunti a una formazione già competitiva: da Higuain a Dani Alves passando per Benatia e Pjanic. E proprio ricordando quel periodo Allegri ha rivelato: "Giocammo in questo stadio dove ci alleniamo oggi, mentre domani saremo nel nuovo. Ho bei ricordi di questa città. So che ci sono tanti tifosi del Milan e vogliamo dare il massimo per farli contenti".