Milan-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale

Il Milan scende in campo a Hong Kong per la seconda amichevole estiva. Dall'altra parte del campo c'è il Liverpool campione d'Inghilterra, colpito dalla tragica scomparsa di Diogo Jota il 3 luglio scorso. Gli uomini di Max Allegri si presentano all'appuntamento reduci dalla sfida contro l'Arsenal, terminata 1-0 a favore dei Gunners e proseguita comunque ai calci di rigore per permettere a entrambe le squadre di provarsi dagli 11 metri. La formazione di Arne Slot ha invece disputato le amichevoli contro Preston e Stoke City, risolte con il finale di 3-1 e 5-0 (a segno anche Federico Chiesa, 88'). L'agenda dei rossoneri mette poi in programma l'incontro contro gli australiani del Perth Glory previsto per il 31 luglio. A seguire Leeds e Chelsea.