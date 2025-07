Milan, Allegri e Leao sorprendono il Liverpool in contropiede: che poker!

HONG KONG - Al Kai Tak Sports Park di Hong Kong il Milan di Massimiliano Allegri batte per 4-2 il Liverpool nel segno di un ottimo Rafa Leao. Il portoghese segna (con dedica a Diogo Jota), fa segnare e innesca l'azione del tris di un Milan che ha confermato ancora il baricentro basso puntando sulle ripartenze e avendone ragione. Il Liverpool infatti fa la partita ma solo una volta spaventa Maignan, infatti il gol è arrivato da una prodezza di Szoboszlai. Il blocco rossonero, oggi versione gialla per via della nuova terza maglia, ha fatto buona guardia con il trio Tomori-Thiaw-Pavlovic sempre vigile. Molto bene anche Ruben Loftus-Cheek che, a parte il bel gol, è stato molto attivo ed al centro del gioco. Per Il Milan c'è stato anche il debutto dell'ultimo arrivato Estupinan, per l'ecuadoregno gli ultimi 27 minuti. Milan che lascerà l'Asia per volare in Oceania dove disputerà l'ultima partita della sua tournée a Perth contro i Perth Glory il 31 luglio.