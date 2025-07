Allegri e il 4-2 al Liverpool: "Milan, alzato il livello di sofferenza. Leao…"

HONG KONG - Prima vittoria in pre-season per il Milan di Massimiliano Allegri che ad Hong Kong batte il Liverpool 4-2. Le parole dell'allenatore rossonero nella conferenza stampa post-partita: "Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre-season. È stata una serata meravigliosa, ci sono stati 50mila tifosi allo stadio. È stata una bella partita, lo stadio è una struttura meravigliosa e siamo contenti di aver giocato qui”.