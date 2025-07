Maignan 6.5 Torna il capitano ed è subito protagonista con qualche pregevole parata (vedi quella su Ngumoha al 27’); bene anche col gioco al piede. P.Terracciano (1’ st) 6.5 Ormai sembra aver preso gusto a sfornare parate di livello, giusto per ribadire di essere stato acquistato come portiere che dà garanzie, chiedere a Frimpong per referenze.

Tomori 6 In una difesa a tre che ormai Allegri sembra aver disegnato e approvato, si disimpegna bene come braccetto contro un pimpante Ngumoha che un po’ lo fa sudare. F.Terracciano (33’ st) 6 Entra a pochi minuti dalla fine, ma resta ordinato.

Thiaw 6.5 Ma siamo proprio sicuri che possa considerarsi sul mercato? Perché al centro della difesa allegriana il tedesco dirige che sembra von Karajan: bene con l’Arsenal, meglio col Liverpool e Max approva lasciandolo in campo quasi tutto il match. Dutu (40’ st) 5.5 Il ragazzo si farà, intanto però si fa saltare in testa da Gakpo che fulmina di testa Terracciano.

Pavlovic 6 Più disciplinato rispetto alla prima con l’Arsenal, in cui cercava l’anticipo forsennato. Ne beneficia il rendimento, assai migliorato. Gabbia (1’ st) 6 La difesa a tre è il suo habitat e lo dimostra.

Saelemaekers 7 Quando è in serata di gala si nota: un tacco bellissimo per Pulisic nel primo tempo; assist supersonico per il primo gol di Okafor nella ripresa e prestazione notevole. Magni (40’ st) ng.

Fofana 6.5 Non fai in tempo a pensare ‘Toh, chi si rivede’ che lui ha messo il piedone sulla palla che da il là al vantaggio di Leao. Bentornatissimo. Musah (1’ st) 6 Senza infamia, senza lode, ma sufficiente.

Ricci 6.5 Partita in crescendo, con un primo tempo così così in cui si vede pochino e fa fatica a farsi notare e una ripresa in cui la personalità viene fuori, con Allegri che dalla panchina lo consiglia sul da farsi. Comotto (33’ st) ng.

Loftus-Cheek 7 Se contro l’Arsenal si era visto a sprazzi, ieri sera ha fatto i fuochi d’artificio, riuscendo pure a segnare con un assist di Leao meraviglioso. Bondo (18’ st) 6 Non ruba troppo l’occhio, ma quando c’è da combattere non si tira indietro e nel finale dà una bella mano in copertura.

Bartesaghi 5.5 Va detto che al ragazzo sono toccati prima Saka, poi Salah, non proprio due clienti facili manco per un difensore esperto. Il Liverpool attaccava quasi solo dalla sua parte, ha fatto quel che poteva. Estupiñán (18’ st) 6 Aspettavano tutti lui e non ha deluso: entra con un errore, poi cresce, fa a sportellate con Frimpong e si propone in un paio di spunti con personalità.

Pulisic 7.5 L’unica cosa che gli è mancata è il gol, ma va detto che è quello che ha creato più occasioni di tutti, ha coperto, ha spinto e ha dato un grande assist a Leao. Okafor (1’ st) 7.5 Entra dopo un primo tempo stratosferico di Pulisic e lo copia: comincia recuperando palla sul gol di Loftus-Cheek, poi segna una doppietta sfruttando pure lo svarione di Mamardashvili. Al Bologna forse ora piace ancor di più.

Leao 7.5 Stavolta dimostra di aver imparato in tutto e per tutto a fare quello che gli chiede Allegri, e gli riesce benissimo perché su ogni ripartenza risulta letale per la difesa molto offensiva del Liverpool. Una super prova con gol, assist e tante giocate. Chukwueze (18’ st) 6 Non è Leao, ma quantomeno si dà da fare per cercare qualche spunto in attacco utile alla squadra.

All. Allegri 7 Dopo una settimana in cui tutti hanno sottolineato la sua attitudine difensiva, schiera un Milan che ne fa quattro al Liverpool: se voleva vedere miglioramenti, difficile pensare potesse chiedere di meglio di un Milan solido, vincente e bello da vedere.