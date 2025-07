Il Milan e i 'fantasmi' di De Ketelaere: Jashari, la telenovela continua

La trattativa tra Jashari ed il Milan si sta trasformando, da iniziale intrigo di mercato, in una telenovela piuttosto stucchevole. Le posizioni sono, oltre che chiare, ormai congelate: il Milan ha alzato l'offerta a 33,5 milioni di parte fissa più due di bonus facilmente raggiungibili (la qualificazione alla Champions nei prossimi cinque anni) e altri 2,5 meno scontati. Il Club Brugge prende tempo aspettando possibili offerte dall'Inghilterra che scatenino un'asta per far salire il prezzo a 40 milioni, il giocatore si allena a parte e non gioca (ha saltato sia la Supercoppa belga che la prima di campionato, farà lo stesso nella seconda giornata contro il Malines), e secondo la stampa belga avrebbe ufficialmente informato il club di non voler più restare, una presa di posizione netta e ferma e che conferma come l'unico desiderio di Jashari (che ha già rifiutato almeno due proposte dalla Premier) sia quello di giocare a San Siro. Della vicenda ha parlato anche Paolo Scaroni a margine di un appuntamento in Lega Calcio: "Non vogliamo offrire troppo - ha spiegato il presidente rossonero -. Lui vorrebbe venire a tutti i costi".