Allegri, prima Napoli e Inter e poi Juve: "Milan svantaggiato perché..."

Massimiliano Allegri , alla vigilia della terza amichevole precampionato - che chiuderà di fatto la tournée estiva del Milan - che vedrà i rossoneri affrontare gli australiani del Perth Glory , ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto della situazione sulle prime settimane da nuovo tecnico del club milanese. Tanti i temi trattati da Allegri, a partire da quelli che saranno i prossimi avversari del Milan - dopo aver affrontato già due top club quali Arsenal e Liverpool - nel match in programma giovedì 31 luglio alle ore 12:20 italiane. Il tecnico si è proiettato anche al futuro, esponendo le sue considerazioni in merito ai possibili favoriti per la vittoria della nuova Serie A analizzando, al contempo, anche l'esclusione dei rossoneri dalle coppe europee ed il ruolo che potranno avere in rosa due giocatori importanti quali il neo arrivato Luka Modric dal Real Madrid ed il 'Bebote' Santiago Gimenez , per il quale i rossoneri hanno versato - nella scorsa sessione invernale di calciomercato - circa 35 milioni di euro nelle casse del Feyenoord.

Perth Glory, giovani e l'arrivo di Modric e Gimenez

"Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene. Dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l'avversario che darà il massimo. Per loro sarà importante misurarsi contro di noi, ma anche per noi sarà un test importante per migliorare la condizione fisica e tattica". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri nel corso di una conferenza stampa a Perth, in vista dell'ultima partita del tour in Asia e Australia contro i Perth Glory. "Domani è un test importante a livello mentale perché contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell'avversario", ha aggiunto il tecnico rossonero. Sul possibile inserimento di giovani italiani in rosa. "La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. La differenza è nell'esperienza ma se uno è bravo, gioca. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro", ha detto. Modric e Gimenez arriveranno a breve a Milanello. "Loro entreranno nel gruppo e qualche giovane tornerà con Milan Futuro e con la Primavera. Inizieremo così gli ultimi 15 giorni per arrivare preparati all'esordio in Coppa Italia contro il Bari. Estupinan? È forte e si sta inserendo in un gruppo di ragazzi con valori importanti dentro e fuori dal campo", ha concluso Allegri.

'Napoli favorito. Lo svantaggio per il Milan..."

"La griglia per la Serie A? Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi c'è la Juve, l'Atalanta, la Roma, la Fiorentina e Lazio. Ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti". Questo è quanto ha affermato Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita del tour in Asia e Australia contro i Perth Glory, stilando una 'lista' di quelle che potrebbero essere - secondo il tecnico livornese - le possibili pretendenti ad ottenere un posto nelle Coppe europee. Le stesse Coppe a cui il Milan, purtroppo, non prenderà parte quest'anno dopo aver concluso lo scorso campionato all'ottavo posto. Può, questo, essere considerato uno svantaggio? Allegri ha risposto così: "Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari", ha concluso il tecnico rossonero.