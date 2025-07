Calciomercato Milan, l'Arabia felice: tesoretto Bennacer, l'ultimo assist è per...Jashari. Assalto a Doué!

Un tesoretto in carne e ossa con le sembianze di un centrocampista e il passaporto algerino: si chiama Ismael Bennacer il jolly che può aiutare il Milan a completare la campagna acquisti. Il regista ex Empoli ha, infatti, da pochi giorni cambiato procuratore, affidandosi all’agenzia KDS , un gruppo di agenti molto forte sul mercato arabo. E proprio dal mercato saudita i nuovi rappresentanti hanno subito portato una prima offerta, che può far sorridere anche il Milan. Sul piatto una dozzina di milioni per il club rossonero (farebbe pure plusvalenza…); mentre al centrocampista è stato proposto un triennale da 8-10 milioni a stagione . A formulare questa offensiva è stato l’ Al Ittihad , formazione in cui milita N’Golo Kantè che si starebbe spendendo in prima persona per convincere il collega a sbarcare in Saudi Pro League. Bennacer si è preso qualche giorno di riflessione prima di accettare, ma la tentazione è crescente. Anche perché nel Vecchio Continente sembrano essersi dimenticati di lui. Il classe 1997 finora ha ricevuto solamente qualche sondaggio da parte di club russi e turchi. Poca roba per chi ha vinto uno Scudetto (2022) e giocato da titolare semifinali di Champions League (2023) col Diavolo negli ultimi anni.

Bennacer finanzia il mercato in entrata del Milan

Motivo per cui, dopo che il Marsiglia non l’ha riscattato, adesso può avanzare l’opzione araba. L’OM voleva tenerlo in prestito per un altro anno, ma a patto che il Milan contribuisse al pagamento dell’elevato ingaggio (4,2 milioni annui fino al 2027) sotto forma di incentivo all’esodo. Soluzione questa sgradita al club di via Aldo Rossi, che invece ha già dato il via libera al trasferimento in Arabia. Denari che sarebbero utili per ritoccare l’assalto ad Ardon Jashari, il quale nel frattempo continua a ribadire al Bruges la sua volontà di sbarcare in Serie A. Tanto da aver declinato le avance di Nottingham Forest, West Ham e Borussia Dortmund. Sul piatto 38 milioni (bonus inclusi) per la società belga, che continua a fare muro e non si schioda dalla richiesta di 40 milioni per cedere il classe 2002. Pronto invece un quinquennale da 2,4 milioni annui per la mezzala elvetica; mentre il resto del ricavato dalla cessione di Bennacer tornerebbe utile per rimpinguare l’assalto allo Strasburgo per Guéla Doué, dato che i 23 milioni offerti agli alsaziani per non ora non bastano a portare il terzino destro in rossonero.

Milan, altre uscite. E Pulisic blindato

Capitolo uscite: il Sassuolo aspetta una risposta da Adli; mentre per Chukwueze restano in piedi soluzioni in Premier League e nella Liga, anche se al momento le squadre interessate non stanno andando al di là del prestito con diritto di riscatto. Infine Pulisic è a un passo dal rinnovo fino al 2029 con relativo aumento d’ingaggio dagli attuali 4 a 5 milioni netti a stagione più bonus.