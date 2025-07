Il Milan di Allegri dilaga: 9-0 al Perth Glory nell'ultima amichevole del tour

PERTH (Australia) - Il Milan di Massimiliano Allegri termina la tournée a Perth, Australia (dove potrebbe tornarci prossimamente per il match di campionato contro il Como) battendo con scioltezza il Perth Glory per 9-0. Il tecnico rossonero schiera una formazione totalmente inedita con i soli Maignan, Pavlovic e Loftus-Cheek tra i titolari, il debutto dal primo di Estupinan e con tridente offensivo composto da Chukwueze ed Jimenez a supporto di Okafor. Milan avanti dopo 3' con la rete di Filippo Terracciano, a seguire la doppietta di Okafor (23' e 27'), il rigore di Comotto (con scavetto) al 29' ed il gol di Chukwueze (32') per andare negli spogliatoi sul 5-0.

Nella ripresa Allegri ribalta tutta la squadra, dentro: Pietro Terracciano, Tomori, Thiaw, Bartesaghi, Magni, Ricci, Liberali, Fofana, Saelamaekers, Musah e Leao con il portoghese che dopo 13" realizza il 6-0. C'è anche la prima gioia per l'ex Torino Ricci a segno con un bel destro di controbalzo dal limite dell'area al 58', infine di Musah la rete dell'8-0 (80') e Leao che di testa sigla il 9-0 all'84'