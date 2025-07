Allegri carica il Milan: “In Italia sarà diverso, dovremo capirlo. Campionato crociera”

Il Milan chiude la tournée estiva in Asia e Oceania con un roboante 0-9 contro il Perth Glory , regalando spettacolo e segnali positivi in vista della nuova stagione. Ma, come da tradizione, Massimiliano Allegri resta con i piedi per terra. Ai microfoni di MilanTV, il tecnico rossonero ha analizzato la prestazione della squadra e fatto il punto sul lavoro svolto in queste settimane lontano da casa. " Abbiamo fatto 25 giorni di buon lavoro, un buon tour e delle buone amichevoli, con delle buone prestazioni: abbiamo lavorato bene ", ha esordito Max, sottolineando il bilancio positivo della preparazione. "Ora dal 5 riprenderemo a lavorare in Italia e dovremmo capire che cambierà tutto".

Milan, le dichiaraziondi Allegri

Nonostante il clima disteso tipico delle amichevoli estive, Allegri ha voluto rimarcare l’atteggiamento della squadra: “I ragazzi stanno lavorando bene e con entusiasmo, che è la cosa più importante. Soprattutto con grande serietà. Di solito l’ultima partita della tournée viene sempre presa un pochino così, invece i ragazzi sono stati molto bravi perché l’hanno presa seriamente. Bisognava fare un buon allenamento, doveva essere una bella serata per lo sport in Australia e siamo contenti”. Il tecnico livornese, noto per la sua filosofia improntata alla gestione e al pragmatismo, ha ribadito l’importanza di mantenere il giusto approccio: “In questo momento bisogna fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita e soprattutto di giorno in giorno, dove dobbiamo lavorare come ho sempre detto: serenamente e con grande equilibrio. Non esaltarsi quando le cose vanno bene perché ci saranno dei momenti di difficoltà, e in quei momenti di difficoltà bisogna essere bravi a non farsi trascinare nella depressione e nell’autolesionismo”. Un richiamo alla tenuta mentale, più che a quella fisica: “È più a livello mentale che bisogna essere bravi a mantenere un equilibrio, sapendo che il campionato è una crociera di 38 partite dove bisogna viaggiare sempre alla stessa velocità”.

L'affetto dei tifosi e lo sguardo al futuro

La tournée ha anche evidenziato la grande presenza di tifosi rossoneri in Oceania. “Siamo stati accolti molto bene e con grande entusiasmo, ci sono molti tifosi milanisti e stasera lo stadio era bello pieno. È stata una bella serata, un bell’allenamento e siamo contenti di come abbiamo lavorato”. Ora il Milan rientrerà in Italia per riprendere la preparazione a Milanello. All’orizzonte, le ultime due amichevoli estive, a Dublino e Londra, e il primo impegno ufficiale della stagione: il turno preliminare di Coppa Italia contro il Bari. Un cammino appena iniziato, che Allegri vuole affrontare con lucidità e pazienza, senza farsi travolgere né dall’entusiasmo, né dalle difficoltà.