Jashari al Milan, finalmente ci siamo: c'è l'accordo col Bruges

Colpo in arrivo per il centrocampo rossonero: il Milan è ormai a un passo da Ardon Jashari. Nelle ultime ore, i dirigenti rossoneri hanno raggiunto un’intesa di massima con il Bruges per il trasferimento del talento svizzero classe 2002. Decisiva la volontà del giocatore, che ha messo il club meneghino in cima alle sue preferenze e ha spinto per il trasferimento nella metropoli lombarda. Dopo appena una stagione in Belgio, Jashari è pronto al salto in Serie A, convinto dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e dalla prospettiva di un ruolo centrale nel nuovo centrocampo rossonero.