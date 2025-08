Jashari al Milan, è ufficiale: cifre, durata contratto e numero che indosserà

MILANO - La notizia era nell'aria già da ieri, quando era diventata virale sui social l'indiscrezione secondo cui, una volta aumentata ulteriormente, il Club Brugge aveva accettato l'offerta del Milan per il cartellino di Ardon Jashari . Ora, però, ci sono anche i crismi dell'ufficialità, con la società rossonera che, per mezzo di una nota diramata sul proprio sito, ha annunciato - al termine di una trattativa durata oltre 50 giorni - l'acquisto del centrocampista svizzero di origine macedone. Non sono state rese note le cifre dell'acquisto ma, stando agli ultimi aggiornamenti, a convincere i belgi a rispondere 'sì' sarebbe stata una proposta da 38-39 milioni di euro tra parte fissa e bonus . Per il nuovo Diavolo di Massimiliano Allegri si tratta del terzo innesto a centrocampo dopo Modric e Ricci .

La nota del Milan

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell'estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio. Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022. Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30", si legge nella nota diramata dal club rossonero sul proprio sito ufficiale.

Il saluto al Club Brugge

"Negli ultimi tempi si è detto e scritto molto. E ciò che ho da dire è semplice: Grazie. Grazie, Club Brugge. Grazie ai tifosi, ai miei compagni di squadra, alla dirigenza, a questa splendida città e a ogni singola persona che mi ha dato la fiducia per esprimermi al meglio. Durante l’ultimo anno, ho dato tutto per la maglia Blauw-Zwart. Sì, ho ricevuto premi individuali, ma nulla può essere paragonato a ciò che abbiamo ottenuto insieme. Alzare la coppa a Bruxelles, come una sola squadra, un solo club, è stato il momento più gratificante. La vittoria nel derby è un altro ricordo che non dimenticherò mai. Le ultime settimane sono state intense, per tutti noi. Ma oggi vado via con nient’altro che gratitudine. Ora, è tempo di compiere il prossimo passo della mia carriera. Con affetto, Ardon", il post pubblicato da Jashari sul proprio account Instagram.