Allegri, sorpresa e calma Milan: "Nessuno è così. Più che giocare bene..."

Max Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole che il Milan ha pareggiato in casa del Leeds per 1-1 . Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Primo tempo con buona energia, fatte ottime cose, dispiace per il gol subito. Volevo vedere la condizione dei ragazzi e far fare a tutti 90'. Gimenez ? I giocatori mi hanno insegnato che vanno allenati prima di dare giudizi. I bravi rimangono bravi, poi le annate sono diverse tra di loro. Al momento hanno lavorato bene, non bisogna fare pensieri di grandissimo entusiasmo ma dobbiamo avere equilibrio e questa deve essere la nostra forza. Il campionato non si vince se non si perde una partita, e per questo sarà fondamentale mantenere l'equilibrio anche nei momenti di difficoltà, sperando che non ci siano...".

Le parole di Allegri

Il tecnico del Milan ha poi continuato così: "Modric? Grandissimi giocatori con poca intelligenza e poca umiltà, e ho avuto la fortuna di allenarne abbastanza, ne ho avuti pochi o nessuno. Per restare ad alti livelli devi avere un'intelligenza importante, essere umile e restare a disposizione della squadra. Siamo molto contenti di averlo. Jashari? L'ultimo arrivato, mi sono meravigliato per quello che ha fatto, si era sempre allenato da solo senza mai toccare la palla. C'è da migliorare e da portare avanti la condizione fisica e mentale: non bisogna esaltarsi troppo. La normalità per il Milan deve essere quella di vincere le partite". Infine su Thiaw ha concluso: "I ragazzi che ho sono tutti molto bravi, al mercato ci pensa la società che fa le valutazioni insieme a me. Gimenez deve fare gol più che giocare bene. Lui oggi l'ha fatto, quindi sono contento. Estupinan è cresciuto molto, quando arrivi in un posto nuovo ti devi ambientare. Non avevamo nessun dubbio".