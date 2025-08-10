Pagelle Milan: Jashari senza timore, Gimenez si rifà, solo un'insufficienza

Il precampionato del Milan prosegue con un pareggio contro il Leeds . La squadra di Allegri , che ha finalmente visto l'esordio di Jashari, si era portata avanti con il gol di Gimenez prima di farsi raggiungere dalla rete di Stach nel corso del secondo tempo. Ora la sfida al Chelsea prima di iniziare a fare sul serio. Di seguito i voti e i giudizi sui rossoneri.

Pagelle Milan

P.Terracciano 5.5: Al 45’ è lestissimo a chiudere la porta a Tanaka dopo aver detto di no a Piroe, ma sul gol di Stach è in ritradissimo. Torriani (24’ st) ng

Magni 6: Bene l’appoggio per Gimenez in occasione del gol e bene nella difesa a tre che non è di natura il suo. F.Terracciano (39’ st) ng

Gabbia 6: Tiene a bada Piroe senza concedergli spazi, lui nella linea a tre si esalta.

Pavlovic 6: Una partita pulita, in cui i suoi interventi senza fronzoli sono spesso risolutivi. Thiaw (39’ st) ng

Musah 6.5: Fa legna in mezzo. Coubis (1’ st) 6: Ligio alle disposizioni, fa tutto bene.

Sala 6.5: Illuminante il passante che offre a Gimenez al 9’, si fa vedere dai compagni ed è prezioso davanti alla difesa. Ricci (39’ st) ng

Jashari 7 Personalità e piedi: comincia rischiando subito di perdere un pallone in area, però poi prende le misure del centrocampo e non ha timore di aprire il gioco con traccianti precisi. Eletu (15’ st) 6: Un paio di cose interessanti.

Estupiñán 6.5: I miglioramenti si vedono e sono ragguardevoli: spinge, protegge, si trova coi compagni e fa pure il velo nell’azione dell’1-0.

Chukwueze 6.5: Giostra bene con i compagni, entra nell’azione del gol: la cura Allegri fa bene anche a lui. Saelemaekers (39’ st) ng

Gimenez 7: Al 9’ spreca una chance ghiotta, ma poi trova il gol al 31’ e ci va ancora vicino al 39’ di testa. Sia (15’ st) 6.5: Prende una traversa.

Okafor 6: Al 20’ combina con Estupiñán ma si incarta sul più bello. Prova sufficiente, ma può dare di più.

All. Allegri 6.5: Il Milan convince e cala solo quando in campo è più Milan Futuro che una squadra sua.