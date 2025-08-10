Il Milan di Allegri affonda a Londra: poker Chelsea, Coubis autogol e rosso in 18', esordio Modric

L'esordio di Modric

Esordio ufficiale per Luka Modric con la maglia del Milan: il centrocampista croato, classe 1985, ha fatto il suo ingresso in campo all'inizio della ripresa al posto di Samuele Ricci, sul punteggio di 2-0 per il Chelsea. Nonostante la gara fosse già compromessa, anche per il rosso estratto a Coubis nel primo tempo, con Modric in campo la manovra della squadra di Allegri è sembrata più fluida, andando anche in gol con Fofana al minuto 70.

L'analisi di Allegri

"Siamo un po' migliorati sotto l'aspetto difensivo come squadra e dobbiamo continuare a lavorare: quando si è più compatti è più facile difendere. È importante che i ragazzi abbiano un buono spirito, dopo una sconfitta c'è sempre delusione ma non cambia il valore della squadra. Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni ed è importante, dobbiamo prepararci al meglio verso la Coppa Italia e gli ultimi arrivati avranno una settimana per migliorare la condizione. Oggi in 10 abbiamo fatto meglio che in 11, abbiamo preso due gol in situazioni dove bisogna essere più attenti ma sono cose che sistemeremo. Abbiamo lavorato bene, ora serve un'attenzione diversa perché domenica ci aspetta una partita da dentro o fuori. Thiaw al Newcastle? Dispiace che è andato via ma la società si sta muovendo per trovare un sostituto. Se arriva questa settimana bene, altrimenti aspetteremo. Il mercato è questo e bisogna accettarlo e continuare a lavorare. Ho ottimi giocatori, che si mettono a disposizione l'uno con l'altro e questo è importante per arrivare ai risultati. Leao? Ha alzato il livello dell'attenzione, le sue prestazioni sono più pesanti, bisogna però sfruttare meglio le occasioni perché ora inizia la stagione vera. Modric? È arrivato da 10 giorni, ha bisogno di lavorare, doveva giocare solo 30 minuti e alla fine ne ha fatti 45. Anche lui deve migliorare la condizione", l'analisi di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport.