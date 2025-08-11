Gimenez: "Cosa mi ha sorpreso di Allegri. Modric incredibile, voglio lo Scudetto"

Dopo dei primi sei mesi altalenanti in Serie A, Santiago Gimenez vuole essere protagonista nella nuova stagione con il Milan . L'attaccante messicano ex Feyenoord si è raccontato in una lunga intervista, partendo dal suo stato di forma dopo la pausa estiva: "Mi sento molto bene, grazie a Dio. Ho potuto godermi il tempo con i miei cari, con la mia famiglia. Ora ho tanta energia per quello che verrà e sicuramente darò tutto per il club. Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi".

Gimenez: "Con Allegri sarà una grande stagione"

Quindi Gimenez ha parlato delle prime impressioni su Massimiliano Allegri: “Il sentimento è molto buono, molto positivo. Credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione. Come si dice in Italia, quando lavori devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore". Poi sul non giocare le coppe europee: "Il problema è stato l’anno scorso, quando non ci siamo qualificati. Ora abbiamo una nuova opportunità e dobbiamo sfruttarla. Abbiamo perso o pareggiato partite negli ultimi minuti, episodi come l’espulsione di Theo in Champions. Piccole cose che hanno fatto la differenza".

Milan, Gimenez: "Modric è incredibile"

Spazio poi alla prime impressione su Modric dopo i primi allenamenti: "Incredibile. Dal primo giorno si vede la sua qualità. È un giocatore che serve molto gli attaccanti e noi bomber siamo contenti di avere uno come lui. Obiettivo scudetto? è sempre un sogno vincere lo Scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà. Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti, anche nelle difficoltà. Sono sicuro che sarà così anche quest’anno". Infine una domanda per chiudere l'intervista a Sky Sport sul possibile cambio del numero e sul suo idolo in rossonero: "Se terrò la 7? Sì, il 7 è storico al Milan e non si cambia. Inzaghi è un’icona del Milan. Anche se ero piccolo, ho ammirato tanto Shevchenko, che ha vinto il Pallone d’Oro con il 7, e Kaká, per la sua fede, la sua qualità e le origini sudamericane".