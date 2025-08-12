Hojlund, Milan in pressing: Tare per strappare il sì, Vlahovic in attesa

L’acquisto di Ardon Jashari ha stappato il mercato del Milan e ora Furlani e Tare sono alla caccia degli ultimi colpi; acquisti da finanziare anche con l’ottima cessione - economicamente parlando - di Thiaw al Newcastle (38 milioni più 4 di bonus). Per rimpiazzare il difensore tedesco è stato bloccato De Winter del Genoa. I due club ieri hanno continuato a lavorare per definire l’operazione che si aggirerà sui 20 milioni di euro, con la società ligure che dovrà poi girare il 15% dell’incasso (circa 3 milioni) alla Juventus. L’affare è da considerare concluso e De Winter fra oggi e domani potrebbe arrivare a Milano per le visite mediche e firmare poi il contratto di cinque anni a 1.7 milioni. Stesse tempistiche che il Milan spera di tenere per il 20enne Athekame, terzino destro dello Young Boys. Anche in questo caso l’accordo fra le società è in definizione, con il Milan che verserà 10 milioni bonus compresi agli svizzeri che manterranno anche un 10% sulla futura rivendita. Servirà più tempo, invece, per l’ultimo grande innesto, ovvero il centravanti che affiancherà Gimenez. Detto che il Milan non dimentica Vlahovic, che rimane, come da inizio estate, il piano B; Tare e un intermediario vicino a Casa Milan sono in forte pressing su Rasmus Hojlund.
Tare lavora anche per le uscite
Il ds rossonero domenica non è tornato con la squadra a Milano, ma è rimasto a Londra per lavorare a diverse operazioni. Per l’attaccante danese c’è già un’intesa di massima con il Manchester United per averlo in prestito oneroso da 5-6 milioni con diritto di riscatto a 45, ma manca l’ok dell’ex atalantino. Hojlund, infatti, nonostante l’arrivo di Sesko e la grande abbondanza nel reparto offensivo, vorrebbe rimanere per giocarsi le sue chance. Lo United gli ha detto di non contare su di lui e il Milan sta lavorando ai fianchi per convincerlo. A ieri non c’era ancora un’apertura da parte di Hojlund, ma i rossoneri sono ottimisti. Tare in Inghilterra ha poi avuto contatti per alcune uscite: Musah è nel mirino del Nottingham Forest (e del Napoli), ma il Milan vuole almeno 30 milioni certi (altrimenti Allegri terrà volentieri il giocatore); si cercano soluzioni per Chukwueze. Definite, non a Londra, le uscite di Bondo e Filippo Terracciano, entrambi in prestito alla Cremonese. Il mercato del Milan non è detto che si chiuda con De Winter, Athekame e il "9". Allegri sta puntando sulla difesa a tre e potrebbe aver bisogno di un quinto centrale: un esubero in prestito, un altro affare alla De Winter (Okoli del Leicester) o un usato sicuro come Djimsiti dell'Atalanta. Ragionamenti in corso.