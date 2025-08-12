Hojlund, Milan in pressing: Tare per strappare il sì, Vlahovic in attesa

L’acquisto di Ardon Jashari ha stappato il mercato del Milan e ora Furlani e Tare sono alla caccia degli ultimi colpi; acquisti da finanziare anche con l’ottima cessione - economicamente parlando - di Thiaw al Newcastle (38 milioni più 4 di bonus). Per rimpiazzare il difensore tedesco è stato bloccato De Winter del Genoa . I due club ieri hanno continuato a lavorare per definire l’operazione che si aggirerà sui 20 milioni di euro, con la società ligure che dovrà poi girare il 15% dell’incasso (circa 3 milioni) alla Juventus . L’affare è da considerare concluso e De Winter fra oggi e domani potrebbe arrivare a Milano per le visite mediche e firmare poi il contratto di cinque anni a 1.7 milioni. Stesse tempistiche che il Milan spera di tenere per il 20enne Athekame, terzino destro dello Young Boys. Anche in questo caso l’accordo fra le società è in definizione, con il Milan che verserà 10 milioni bonus compresi agli svizzeri che manterranno anche un 10% sulla futura rivendita. Servirà più tempo, invece, per l’ultimo grande innesto, ovvero il centravanti che affiancherà Gimenez. Detto che il Milan non dimentica Vlahovic , che rimane, come da inizio estate, il piano B; Tare e un intermediario vicino a Casa Milan sono in forte pressing su Rasmus Hojlund .

Tare lavora anche per le uscite

Il ds rossonero domenica non è tornato con la squadra a Milano, ma è rimasto a Londra per lavorare a diverse operazioni. Per l’attaccante danese c’è già un’intesa di massima con il Manchester United per averlo in prestito oneroso da 5-6 milioni con diritto di riscatto a 45, ma manca l’ok dell’ex atalantino. Hojlund, infatti, nonostante l’arrivo di Sesko e la grande abbondanza nel reparto offensivo, vorrebbe rimanere per giocarsi le sue chance. Lo United gli ha detto di non contare su di lui e il Milan sta lavorando ai fianchi per convincerlo. A ieri non c’era ancora un’apertura da parte di Hojlund, ma i rossoneri sono ottimisti. Tare in Inghilterra ha poi avuto contatti per alcune uscite: Musah è nel mirino del Nottingham Forest (e del Napoli), ma il Milan vuole almeno 30 milioni certi (altrimenti Allegri terrà volentieri il giocatore); si cercano soluzioni per Chukwueze. Definite, non a Londra, le uscite di Bondo e Filippo Terracciano, entrambi in prestito alla Cremonese. Il mercato del Milan non è detto che si chiuda con De Winter, Athekame e il "9". Allegri sta puntando sulla difesa a tre e potrebbe aver bisogno di un quinto centrale: un esubero in prestito, un altro affare alla De Winter (Okoli del Leicester) o un usato sicuro come Djimsiti dell'Atalanta. Ragionamenti in corso.