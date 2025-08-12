Milan, senti Estupinan: "Theo Hernandez? Ora tocca a me. Su Allegri..."

"Theo Hernandez? E' un giocatore eccellente, con un piede finissimo, ha lasciato il segno qui. Vorrei fargli i complimenti, ma ora tocca a me, è arrivato il mio turno e sono felice di occupare quella fascia. Voglio lavorare sodo per dimostrare a tutti che sono in grado di ripagare la fiducia che il club ha avuto in me". Lo ha detto il nuovo terzino del Milan, Pervis Estupinan durante la conferenza stampa di presentazione, a proposito dell'eredità lasciata dall'esterno francese sulla fascia sinistra. "Tutti nel mondo conoscono il Milan, è un club storico. In Ecuador ci sono tantissimi tifosi rossoneri. La forma fisica? Cerco sempre di mantenermi in buone condizioni fisiche, lo faccio sempre. Grazie a questa preparazione sono arrivato in buone condizioni e volevo essere all'altezza di queste prime partite. Non vedo l'ora di giocare a San Siro e regalare gioie ai tifosi", ha aggiunto.