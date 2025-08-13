Okoli, Allegri e il pallino Milan: si vince partendo dalla difesa. I nomi sullo sfondo del mercato

Nonostante l’arrivo di Koni De Winter al posto di Malick Thiaw passato al Newcastle, il Milan continua a sondare il mercato dei difensori. Il motivo è semplice e facilmente riscontrabile dalle prime amichevoli dell’Allegri 2.0 rossonero: il tecnico livornese, infatti, ha quasi sempre optato per lo schieramento a tre nel reparto arretrato. Una soluzione tattica che necessita, per essere portata avanti con efficacia durante tutta la stagione, di almeno cinque specialisti in difesa. Tradotto: al momento ne mancherebbe uno per completare il pacchetto dei centrali con Gabbia, Tomori, Pavlovic e il neo-acquisto De Winter. Fari puntati in tal senso su Caleb Okoli, vecchio pallino della dirigenza rossonera che lo segue da tempo. La missione inglese di questa settimana del ds Igli Tare ha visto, tra i tanti temi e summit in agenda, pure l’approfondimento della questione riguardante il calciatore del Leicester, convocato più volte da Luciano Spalletti in Nazionale nei mesi scorsi. Il classe 2001 spinge per tornare in Serie A proprio per riconquistare una maglia azzurra e non vede l’ora di approdare alla corte di Allegri. Pertanto ci sarebbe già una bozza d’intesa tra le parti per un contratto fino al 2030 da 1,8-2 milioni a stagione.