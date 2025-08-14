Hojlund, apertura al Milan: Allegri aspetta. Vlahovic è solo alternativo

MILANO - Rasmus Hojlund-Milan , l’affare avanza e le prossime 24-48 ore potrebbero rivelarsi decisive per capire l’esito di questa trattativa. Se il 22enne centravanti danese sarà dunque il nuovo centravanti di Massimiliano Allegri, colui che si giocherà il posto con Santiago Gimenez , oppure se l’operazione non prenderà il volo e i dirigenti rossoneri dovranno cambiare obiettivo, cercando un altro esubero di una big con le stesse modalità di trasferimento, prestito con diritto di riscatto (Jackson del Chelsea , Gonçalo Ramos del Psg e Boniface del Bayer Leverkusen ), approfondire su Krstovic del Lecce (c'è la Roma , ma non chiude) o tornare a ragionare sull'intricata situazione di Vlahovic .

Furlani e Tare al lavoro

Le ultime notizie, fanno però ben sperare il Milan, anche se servirà lavorare ancora con Manchester United ed entourage del giocatore per arrivare a una quadra. Nella serata di martedì l’ad Furlani ha avuto con un primo vero contatto ufficiale con la Seg, l’agenzia che cura gli interessi di Hojlund, per confermare l’interesse del Milan nei confronti dell’attaccante, ottenendo un’apertura a valutare il ritorno in Italia da parte degli agenti. Nel frattempo, il ds Tare e un intermediario hanno continuato a lavorare con la dirigenza del Manchester United sulle cifre del potenziale affare. Il Milan, già dalla scorsa settimana, aveva ottenuto un ok a ottenere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, con lo United che spinge per inserire un obbligo di riscatto condizionato a determinati parametri. Resta da trovare l’intesa sulle cifre, aspetto non banale. Perché il Manchester United ha pagato Hojlund nel 2023 ben 75 milioni più bonus e al 30 giugno lo aveva a bilancio ancora per almeno 45. Per questo i Red Devils, che vorrebbero comunque guadagnare qualcosa - a fronte, per esempio, dei 235 milioni spesi per Sesko, Mbeumo e Cunha - chiedono non meno 6 milioni per il prestito oneroso e 45 per il riscatto. Il Milan parte da cifre inferiori, 4-5 per il prestito e 35 per il riscatto, anche perché fra dodici mesi il valore di Hojlund a bilancio per lo United sarà sceso a 30. In totale, ballano quindi 10 milioni di valutazione fra domanda e offerta per prestito e riscatto.

Amorim scarica Hojlund

Fra Diavolo e Red Devils, ovviamente, c’è poi Hojlund che, come spiegato in questi giorni, non dice no al Milan, ma non vorrebbe lasciare Manchester. In questo senso, sarà decisivo un incontro in programma oggi fra il giocatore e il Manchester United al quale potrebbe partecipare anche il tecnico Amorim: club e allenatore ribadiranno al giocatore di non contare su di lui. A quel punto, sia gli agenti di Hojlund, sia lo stesso Milan, si aspettano che il ragazzo abbandoni il suo “sogno” United e dica sì alla soluzione rossonera. Con una probabile richiesta, però, che il prestito sia con un obbligo di riscatto condizionato magari ai gol fatti o alla qualificazione in Champions, al fine di non rischiare di tornare da ultimo della lista a Manchester e ripartire da zero fra una stagione. Soluzione che, come scritto, gradirebbe anche il club inglese, meno il Milan che fra una stagione riabbraccerà Francesco Camarda dopo un campionato in prestito al Lecce: se il baby talento cresciuto nelle giovanili dovesse esplodere, uno fra Hojlund e Gimenez sarebbe poi di troppo. Nessun problema invece per la questione ingaggio, considerando che Hojlund allo United sfiora i 4 milioni netti, stipendio che gli garantirà come minimo anche il Milan; da capire invece se la Seg sparerà troppo alto sulle commissioni, tema sempre molto delicato in casa rossonera. Hojlund-Milan, l'affare avanza.