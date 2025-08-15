"Milan, lasciare San Siro è un delirio. Ibra inadeguato, neanche Allegri ce la farà con Leao"

Simone Perotti è scrittore e skipper: in passato, è stato consulente della comunicazione e poi manager in agenzie e aziende italiane e multinazionali. Ha scritto più di venti libri, pubblicando per le più principali case editrici italiane. È un appassionato di calcio e grande tifoso del Milan. Come giudica questo primo mese di lavoro del nuovo corso rossonero? «Ibrahimovic, nelle vesti di ds, era assolutamente inadeguato. Tare è entrato bene nel ruolo, ha il giusto approccio, parla poco, sta facendo quello che deve fare: imporre la propria linea, in ossequio a quelle che sono le direttive della proprietà». Si comincia a intravvedere l’ossatura di una squadra vera? «Sia in difesa che a centrocampo si è cercato di intervenire con cognizione di causa: ma, a volte, i migliori acquisti sono le cessioni».
Si riferisce a Theo Hernandez? «È un grande giocatore, con doti tecniche importanti, ma non è un uomo squadra. L’episodio dello scorso settembre (lui e Leao durante il cooling break sono rimasti lontani da Fonseca e dal gruppo squadra, ndr) pesa molto sul giudizio del calciatore: è molto discontinuo, non è mai stato in grado di seguire una leadership, uno di quei giocatori che non servono a costruire il Milan che deve esserci». E quali sono i giocatori in grado di rendere il Milan una squadra? «Quelli che sentono e conoscono la storia di questo club: servono uomini veri e ambiziosi, non ragazzini tecnicamente iperdotati».
Lei da anni va per mare: Allegri è lo skipper giusto? «In questa cornice è l’uomo che può fare al meglio quel lavoro di cucitura tra caratteri disordinati di giocatori presi su parametri molto freddi, quasi matematici». Se Theo era così, Rafael non è da meno. «Vedremo se un riposato Allegri riuscirà laddove nessuno è riuscito: portare Leao al centro della scena, un calciatore decisivo in ogni partita e continuo per tutta la stagione. Però dubito che ci riesca: Leao fino a oggi non è stato quel calciatore capace di farti vincere una partita. Se la squadra girava bene, lui seguiva a ruota, ma non ha quasi mai cambiato l’inerzia della partita, se non in rarissime occasioni». Modric? «Lo considero un arrivo scommessa: è un acquisto giusto, perché così come si prendono i 21enni, bisogna poi prendere quelli di esperienza e leadership, e l’ex Madrid rappresenta tutto ciò». Jashari? «Ha la postura e il fuoco sacro dell’Iniesta del Barcellona: il giocatore che sta ovunque, che sa toccare il pallone, ma soprattutto uno di quelli che in mezzo al campo ha ambizioni e voglia di crescere».
"Ai fondi nel calcio va bene che le squadre perdano. Via da San Siro follia"
In uno dei suoi libri più recenti, “I momenti buoni” (Mondadori), il calcio è il fil rouge. «Sì, il protagonista è un ragazzino che, in qualche modo, viene salvato dal calcio e da un bravo allenatore». Alziamo un po’ lo sguardo: verso dove sta andando questo calcio? «Le squadre possedute da fondi d’investimento sono nell’orbita di un andazzo di un mondo finanziario che oggi investe nel Milan, o in un altro club, e domani in qualunque altra cosa. Conosco molto bene questo tipo di approccio. Riflette l’andamento del mondo in cui ogni cosa è fatta per danaro e dove, a volte, non è un male che la squadra perda, perché invece da un punto finanziario le cose stanno andando bene».
Qual è l’obiettivo? «I fondi speculativi hanno questa missione: prendere un bene a basso costo, valorizzarlo in qualsiasi modo, anche attraverso campagne di comunicazione e marketing adeguate, e poi metterlo sul mercato e rivenderlo. Ma il business della finanza fa a cazzotti con il mondo del calcio, fatto di passione, coesione, identità e calore». È pessimista? “Sono negativissimo verso la proprietà attuale, non perché è questa, ma perché è un fondo. Andare via da San Siro è un delirio: è chiaro che dietro c’è una speculazione immobiliare. Il Meazza è l’unico posto che rende felici i milanisti».
