Hojlund-Vlahovic, Tare fa il punto sul mercato Milan e su Dusan conferma che...

"Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile". A dirlo Igli Tare , intervenuto prima del fischio d'inizio di Milan-Bari , incontro valido per il primo turno di Coppa Italia. I rossoneri si presentano all'appuntamento dopo il ko in amichevole contro il Chelsea (4-1). Poi, l'agenda di Max Allegri ha in programma la preparazione all'esordio in campionato che vedrà Leao e compagni ospitare la Cremonese nell'incontro in programma alle ore 20.45 di sabato 23 agosto a San Siro. Nel mentre, la dirigenza continua a passare al vaglio i possibili rinforzi in attacco. Come dichiarato dall'ex ds della Lazio, il Milan è interessato all'ex Atalanta e attaccante in forza al Manchester United Rasmus Hojlund , nonché al bianconero Dusan Vlahovic - nel mirino anche Nicolas Jackson del Chelsea - .

Tare: "Vlahovic un opzione"

"Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo". Così invece sulla possibile approdo a Milanello di Vlahovic: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare". Parole che seguono l'ok del danese incassato da Giorgio Furlani, con il Milan che non ha però ancora trovato l'intesa con i Red Devils circa la formula dell'operazione e l'aspetto economica. Intesa che qualora andasse in porto potrebbe chiudere definitivamente la pista Vlahovic, lasciando in difficoltà il bilancio della Vecchia Signora. Tare ha poi risposto sul rinnovamento del centrocampo, ora forte dell'inserimento di Luka Modric, Samuele Ricci e Ardon Jashari. "Il centrocampo era la priorità sulla quale intervenire. Il Milan deve dominare e vincere le partite. Con l’arrivo di Jashari, Modric e Ricci penso di aver alzato il livello di questa squadra. Modric da bambino tifava Milan. Da subito ho capito il suo pensiero, la sua volontà. Ho cercato di trasmettere l’entusiasmo e Luka è un valore aggiunto".