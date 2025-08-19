Saelemaekers, il jolly di Allegri: Milan ha praticamente un nuovo acquisto

Un giocatore ritrovato e uno che si spera di poter ritrovare presto. È una serata che ha regalato tanti sorrisi al Milan quella di domenica in Coppa Italia, più una preoccupazione. Al di là della garanzia Pulisic , il ritorno a San Siro di Alexis Saelemaekers è stato piastrellato di applausi e sorrisi. Sorrisi che si spengono pensando a Rafa Leao , rimasto in campo il tempo di segnare e poi costretto ad uscire per problemi al polpaccio destro. La risonanza magnetica per valutare l’entità del danno ha escluso del tutto un suo impiego per l’esordio in campionato di sabato sera (ore 20.45) contro la Cremonese . Considerato che il polpaccio è una zona abbastanza sensibile quando si parla di infortuni, è probabile che venga utilizzata tutta la cautela del mondo con Leao che ieri, come tutti i compagni, ha goduto di una giornata di riposo.

Alexis, come un nuovo acquisto

Nel pomeriggio il Milan si ritroverà per l’allenamento e Allegri studierà le probabili alternative a Leao. Con la certezza di avere un jolly nel mazzo delle soluzioni che si chiama Saelemaekers. Il belga si è ripresentato in rossonero, dopo due stagioni passate in prestito (la prima a Bologna, la seconda alla Roma) nelle quali ha sempre fatto bene. Anzi, nelle quali aveva mostrato pure di essere cresciuto, oltre che di essere apprezzato proprio perché, dove lo metti lo metti, Alexis riesce sempre a essere utile. Allegri, infatti, lo ha confermato e contro il Bari si è visto quanto sia prezioso: ha cominciato esterno destro a tutta fascia nella linea a cinque con compiti anche difensivi, macinando corsa, chiusure e cross; nella ripresa ha avanzato un po’ il suo raggio di azione, spingendosi più in avanti e provando più volte la conclusione; quando infine Pulisic è stato sostituito, Saelemaekers ha traslocato con naturalezza a sinistra per un quarto d’ora, prima di lasciare spazio a Okafor. Una capacità di adattarsi a ogni situazione che avrà sicuramente fatto pensare ad Allegri che un Saelemaekers così potrebbe essere un ri-acquisto che risulterà salvifico in tante situazioni quest’anno.